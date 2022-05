Dopo aver analizzato i progetti del collettivo Enfant Terrible, oggi l’Unreal Engine 5 torna a mostrare i muscoli. E lo fa con un possibile remake di GTA San Andreas, uno dei capitoli più apprezzati dai fan della serie Grand Theft Auto, grazie a un bellissimo concept trailer prodotto da TeaserPlay.

Il filmato mostra come apparirebbe un eventuale remake di GTA San Andreas se realizzato con l’Unreal Engine 5. Il trailer, che non contiene al suo interno elementi giocabili, mostra una versione next gen di Groove Street, uno dei luoghi più iconici della serie e punto di inizio del capitolo lanciato oramai oltre 15 anni fa su PlayStation 2, Xbox e PC e che di recente è tornato a disposizione dei giocatori con una versione leggermente migliorata, ma comunque non esente da critiche a causa di alcuni problemi grafici e tecnici risolti solamente mesi dopo il lancio.

Nel video, che trovate poco più in basso, GTA San Andreas sembra effettivamente un vero e proprio gioco next gen, pronto per girare su PC, PS5 e Xbox Series S|X. Purtroppo, almeno per ora, dobbiamo solamente accontentarci di questo concept trailer. Nei piani di Rockstar Games infatti difficilmente il gioco con protagonista CJ riceverà un remake di questo genere, ma questo non significa che non ci siano altri prodotti che riceveranno un trattamento simile nel prossimo futuro.

Take-Two Interactive sta infatti lavorando per pubblicare circa 8 versioni rimasterizzate dei suoi vecchi giochi entro il 2025. Secondo alcuni rumor, Rockstar Games potrebbe essere impegnata proprio su un paio di remaster decisamente interessanti come Bully e il primo Red Dead Redemption, oltre che a un update per PS5, PC e Xbox Series S|X del secondo capitolo. Speculazioni ovviamente, che troveranno conferma solamente nel corso dei prossimi mesi o anni. Potete leggere tutti i dettagli in merito alla strategia del publisher visitando questo indirizzo.