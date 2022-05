Da diverso tempo oramai si vocifera di nuove versioni remaster dei vecchi giochi di casa Rockstar Games. Bully, GTA 4, entrambi i capitoli di Red Dead Redemption: i candidati sul tavolo sono tanti e forse, grazie alla consueta call finanziaria di Take-Two Interactive rivolta a investitori e azionisti, queste nuove versioni dei giochi potrebbero essere più vicine.

Immagini di Red Dead Redemption 2

Come riportato online, infatti, Take-Two Interactive ha dichiarato che ha in programma di pubblicare ben 8 remaster entro il 2025. Tre di queste sono già state pubblicate e stiamo parlando ovviamente della Trilogia di Grand Theft Auto, che include il terzo capitolo, Vice City e San Andreas. Lo stesso trattamento sarà dunque riservato ad altri lavori dello sviluppatore, anche se ovviamente non possiamo escludere che altri team sotto l’ombrello del publisher non siano al lavoro su progetti simili (qualcuno ha detto BioShock?). A differenza di altri studi di sviluppo, però, il catalogo di Rockstar Games è decisamente meno ampio di altri team e questo porta ad alcune speculazioni in merito alla possibile line-up di giochi da rimasterizzare.

Il primo gioco a poter ricevere questo trattamento è sicuramente Bully. Appurato che il secondo capitolo difficilmente vedrà davvero la luce, il titolo ha ancora un posto speciale nel cuore dei giocatori. Un altro gioco che si presterebbe benissimo a una rimasterizzazione è sicuramente GTA 4: le avventure di Niko Bellic e suo cugino sono ancora tra le più apprezzate della serie di Grand Theft Auto e in tanti reputano il quarto capitolo di tanto superiore rispetto al quinto. Infine, una eventuale Collection con Red Dead Redemption e Red Dead Redemption 2 è sicuramente un’ipotesi affascinante, forse di difficile realizzazione, ma non possiamo escluderlo a priori, soprattutto considerate le opinioni in merito da parte di alcuni insider vicini al team di sviluppo.

Prendete tutte le informazioni contenute in questa notizia con le pinze. Non è ancora certo quali titoli saranno rimasterizzati e soprattutto quando avverranno i vari annunci. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori informazioni in dirittura d’arrivo da parte di Rockstar Games e Take-Two Interactive.