Half-Life 2 conquista Steam con un picco storico di giocatori

L'aggiornamento per il 20° anniversario di Half-Life 2, unito alla promozione indetta da Valve che lo ha regalato a chiunque durante lo scorso weekend, ha portato il secondo capitolo della celebre saga a un nuovo record di giocatori simultanei su Steam, raggiungendo un picco di 64.222 utenti durante il fine settimana.

Valve ha rilasciato un'aggiornamento corposissimo che, oltre a migliorare graficamente il gioco, a correggere alcuni bug e a sistemare una manciata di sbavature, accorpa Episode One e Episode Two all'interno del gioco, offrendo una storia unica e senza interruzioni.

Valve è riuscita a riportare in auge un classico della storia del gaming uscito vent'anni fa.

Valve, inoltre, ha rilasciato un documentario sullo sviluppo di Half-Life 2, ha, finalmente, spiegato i motivi dietro all'interruzione dello sviluppo del tanto atteso, e "memato", Half-Life 2 Episode Three e ha annunciato la riedizione del libro che narra la storia dietro allo sviluppo del gioco, introducendo i documenti relativi a Episode One e Two.

È stato anche aggiunto un nuovo commento degli sviluppatori di 3 ore e mezza per il gioco originale. Tra le novità più interessanti c'è il supporto integrato per Steam Workshop, che permette ai giocatori di sfogliare, installare e giocare contenuti creati dagli utenti senza uscire dal gioco.

La combinazione di tutti questi elementi ha riacceso l'interesse verso Half-Life 2, spingendo migliaia di giocatori a tornare a City 17, o ad addentrarcisi per la prima volta, per combattere contro il Combine. Il precedente record di Half-Life 2, risaliva ad agosto 2021 con 16.101 giocatori simultanei, in seguito a un evento della community che aveva riacceso l'interesse verso il titolo.

Il successo di questa iniziativa dimostra come Half-Life 2 rimanga un titolo amatissimo dai fan anche a 20 anni di distanza. Resta ora da vedere se Valve deciderà finalmente di sviluppare il terzo episodio o se, come detto da Gabe, Half-Life rimarrà il mezzo con il quale sperimentare nuove tecnologie.