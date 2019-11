Half-Life Alyx ha fatto segnare il sold out di Valve Index in USA e Canada

Dopo l’annuncio ufficiale di Half-Life Alyx le attenzioni sulla Realtà Virtuale da parte dei videogiocatori sono aumentate esponenzialmente. Il casco VR Valve Index si è esaurito nell’arco di pochi giorni negli Stati Uniti e in Canada. Sembra che il nuovo gioco della saga storica saga di Half-Life stia ottenendo l’effetto desiderato sul mercato, apparentemente facendo salire vertiginosamente le vendite delle periferiche VR per PC.

Il bundle Valve Index disponibile all’acquisto su Steam, include il casco VR, l’auricolare, i controller Valve Index, due sensori e il gioco in digitale Half-Life: Alyx che verrà sbloccato il giorno dell’uscita, previsto per marzo 2020.

Valve Index si classifica tra i migliori dispositivi VR in circolazione in questo momento. È costoso, ma in cambio il giocatore ottiene la migliore esperienza di realtà virtuale che si può trovare sul mercato in questo momento, e con un gioco come Half-Life Alyx in esclusiva è diventato anche l’oggetto dei desideri di chi era rimasto ancora scettico riguardo la Realtà Virtuale.

Il Valve Index VR Kit, che comprende il pacchetto completo più il gioco Half-Life Alyx costa 1079 euro ed è ancora acquistabile in Italia tramite lo store di Steam. Eravate già interessati all’acquisto di Valve Index o l’annuncio di Half-Life Alyx vi ha convinto a fare l’acquisto della periferica VR targata Valve?