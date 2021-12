Halo Infinite: 343 Industries commenta alcuni passi falsi del lancio

Disponibile dalla giornata di ieri, la campagna di Halo Infinite è già soggetta a qualche piccolo problema e qualche critica. Il gioco di 343 Industries, decisamente atteso, è stato lanciato alle ore 19:00 italiane ma la community ha già riscontrato dei difetti e dei bug, ovviamente non invalidanti, ma su cui 343 Industries è già al lavoro.

Andiamo con ordine: al momento c’è un enorme problema in Halo Infinite, che coinvolge la funzione Quick Resume delle console Xbox Series S e Xbox Series X. “Quando state giocando la campagna, potete sbloccare dei cosmetici per il multiplayer. Se siete offline o disconnessi dal servizio, cosa che può succedere quando utilizzate la funzion Quick Resume, questi elementi non verranno visualizzati nel comparto multigiocatore”, ha spiegato Brian Jarrad, community director di 343 Inustries in un post su Twitter. Il team è ovviamente a conoscenza del bug e sta già lavorando ad un fix, che consentirà ai giocatori di ottenere le ricompense anche retroattivamente.

Il secondo problema, in verità, è più una scelta di game design che non è andata molto giù ai giocatori. Le missioni della campagna di Halo Infinite, al momento, non sono giocabili una seconda volta. La possibilità di poter affrontare più volte i vari scenari, magari a difficoltà più alta, è sempre stata una key feature del franchise. Una scelta di design che ovviamente va in conflitto con la storia del brand, a cui però 343 Industries sta guardano con interesse e che ha promesso di cambiare nel corso dei prossimi mesi.

PSA: When playing #HaloInfinite campaign you will come across armor lockers that contain cosmetics for your MP Spartan. If you are offline, or disconnected from services – which can occur after Quick Resume – the cosmetics won’t show up in your MP inventory. (1/2)

— Brian Jarrard (@ske7ch) December 8, 2021