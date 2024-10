Halo Infinite: in arrivo un'inedita visuale in terza persona

343 Industries ha annunciato che Halo Infinite (che potete trovare su Amazon a prezzo scontato) introdurrà una modalità in terza persona a novembre. La notizia è stata rivelata durante un panel al 2024 Halo World Championship e confermata con un breve video su Twitter.

Questa nuova funzionalità rappresenta un significativo cambiamento di prospettiva per la storica serie di sparatutto in prima persona. Inizialmente, la modalità in terza persona sarà disponibile per la modalità Firefight, ma potrebbe essere estesa anche al PvP e alla Fucina in futuro.

John "Unyshek" Junyszek, senior community manager, e Colin Cove, ingegnere software senior di Skybox Labs, hanno fornito ulteriori dettagli durante l'evento. Cove ha spiegato: "Abbiamo anche la possibilità di introdurla nel PvP e controllarla nella Fucina".

La terza persona sarà supportata e potenzialmente inteodotta in sempre più modalità.

Gli sviluppatori hanno chiarito che i controlli della Fucina consentiranno di passare dalla prospettiva in prima a quella in terza persona per singoli giocatori o per tutti i partecipanti. Non è ancora chiaro se questa opzione sarà disponibile anche nella modalità campagna.

Sebbene sia la prima volta che la terza persona viene implementata ufficialmente, in passato diverse mod avevano già aggiunto questa funzionalità, riscuotendo un notevole successo tra i fan. Alcuni giocatori ipotizzano che questa novità possa essere un test preliminare per una futura modalità battle royale della serie Halo.

L'introduzione della visuale in terza persona potrebbe rinnovare l'esperienza di gioco di Halo Infinite, offrendo ai giocatori una prospettiva inedita sul celebre universo sci-fi creato da Bungie, ma allo stesso tempo ha ance raccolto diverse critiche da parte dei puristi della serie, che ritengono che questa novità vada a snaturare l'essenza stessa del brand.