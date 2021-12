Halo Infinite diventa un’opera d’arte grazie al dipinto di Iva Troj

Oggi è il giorno di Halo Infinite. La nuova avventura di Master Chief sarà sbloccata alle 19:00 su Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC e segnerà il ritorno del franchise a sei anni di distanza dall’ultimo capitolo. Per celebrare l’arrivo del gioco, Microsoft ha fatto commissionare all’artista Iva Troj un dipinto di 6 metri per 3, che rende giustizia non solo all’ultimo capitolo ma all’intera serie, che nel 2021 compie ben vent’anni.

Un lavoro immenso, quello di Troj, che mostra Master Chief impegnato in una battaglia di dimensioni epiche. Il quadro è reale, esiste, ed è dipinto in acrilico combinando anche alcuni elementi digitali. E i fortunati appassionati d’arte e giocatori hanno la possibilità di ammirarlo dal vivo, poiché l’opera che celebra l’uscita di Halo Infinite resterà in esposizione fino al 15 dicembre 2021 presso la Saatchi Gallery di Londra.

“Sono stata sfidata a creare un lavoro nel mio stile che fosse riconducibile ad Halo”, ha spiegato Troj. “Ho passato tantissimo tempo ad immergermi nell’universo del gioco per creare quest’opera e spero che i fan e i giocatori di tutto il mondo si godano il risultato finale, inclusi quei piccoli easter egg che forse non si notano fin da subito”. Troj non ha ovviamente lavorato da sola, ma si è avvalsa della collaborazione di 343 Industries. Per la presentazione del quadro, Microsoft ha optato per un video, lanciato sui suoi canali social nel corso della notte italiana, dove un coro canta una delle canzoni della colonna sonora di Halo Infinite, mentre la telecamera inquadra prima i dettagli e poi il quadro vero e proprio.

L’opera completa è poi diventata un wallpaper, che si può scaricare da qui. In aggiunta, solamente per il Regno Unito, Germania e Francia, Microsoft ha messo a disposizione un totale di 200 stampe tratte dal dipinto, che si possono vincere semplicemente facendo il login su una pagina dedicata. Purtroppo l’Italia (e altri paesi europei) sono esclusi da questa speciale competizione.