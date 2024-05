Halo Infinite introduce una modalità zombie ispirata a COD

Halo Infinite ha appena introdotto una nuova modalità matchmaking PvE ispirata a Call of Duty: Zombies, chiamata Survive the Undead. Disponibile su Xbox e PC, questa modalità potrà essere giocata fino al 4 giugno con un massimo di tre giocatori.

Creata con la modalità Forge da membri talentuosi della comunità di The Forge Falcons, Survive the Undead include due mappe, una delle quali è un remake del classico livello Nacht der Untoten di Call of Duty: Zombies.

Entrambe le mappe ripropongono le classiche meccaniche della modalità Zombie di CoD, come aree speciali che si sbloccano gradualmente completando varie ondate, punti guadagnati con le uccisioni che possono essere scambiati per nuove armi e potenziamenti e power-up casuali che offrono bonus come ricariche di munizioni o punti extra. Ci sono anche ondate di boss, una versione del Pack-a-Punch Machine e il Mystery Box che dà un'arma casuale.

Questa mod è stata disponibile per un po' come modalità non ufficiale all'interno del menù contenuti e ha attraversato diverse iterazioni per giungere alla versione finale.

Una comunità attivissima

I membri della community di Halo Infinite hanno realizzato alcuni progetti incredibili sin dal rilascio della modalità Forge, uno strumento che consente la creazione di mappe lanciato alla fine del 2022. Questi progetti sono diventati ancora più impressionanti da quando 343 Industries ha aggiunto il supporto per l'intelligenza artificiale della campagna a Forge nel 2023.

I ragazzi di The Forge Falcons stanno lavorando su una modalità a tema Helldivers 2 chiamata Helljumpers, che dovrebbe arrivare il 28 giugno. Questa non sarà disponibile nel matchmaking, ma si potrà trovare nel menù partita personalizzata. È importante notare che Survive the Undead è la prima modalità PvE creata dalla comunità che viene aggiunta al matchmaking ufficiale. Questo fa sperare che in futuro verranno introdotte altre mod sviluppate dalla community.

Helljumpers offrirà obiettivi procedurali, progressione in-game, sistemi di aggiornamento, combattimenti con boss, estrazione, drop pods e molto altro, incluso il supporto per l'artiglieria e i richiami aerei. Tra le mod in arrivo nelle prossime settimane si parla anche di una versione rivisitata della Battle Royale creata dal gruppo “Inheritor” che verrà rilasciata il 31 maggio.