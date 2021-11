Halo infinite arriverà prima? Incredibile leak sul Microsoft Store

Attenzione: Microsoft starebbe pensando di spostare la data di lancio di Halo Infinite. E per la prima volta non si tratterebbe di un rinvio, ma di un accesso anticipato! Sì, l’indiscrezione ha del clamoroso e proviene da un account Twitter molto attivo sul versante della casa di Redmond, anche se ovviamente al momento questa informazione viene trattata ancora come un rumor. Nonostante ciò, il tutto merita di essere riportato.

Andiamo con ordine: la data di uscita di Halo Infinite è fissata, ancora a oggi, per l’8 dicembre 2021. La release date è stata annunciata in pompa magna diversi mesi fa, soprattutto considerato quando era importante per Microsoft e 343 Industries lanciare la nuova avventura di Master Chief dopo il rinvio dello scorso anno. Nonostante ciò la casa di Redmond sarebbe al lavoro su un modo per far accedere i giocatori in anticipo ai server, con il lancio di una sorta di versione ad Accesso Anticipato. Non si tratterebbe, però, della versione completa del gioco.

Nel Microsoft Store, infatti, è stata avvistato uno speciale bundle, chiamato Halo Infinite Early Access Digital Bundle e conterrebbe al suo interno la modalità multiplayer e forse qualche contenuto aggiuntivo. Similiarmente a quanto accaduto con Back 4 Blood, dunque, il nuovo gioco di 343 Industries potrebbe diventare giocabile qualche giorno prima rispetto alla data di uscita: il tutto però vincolato all’acquisto di questo pacchetto e limitato esclusivamente alla modalità multigiocatore.

Non sarebbe strano vedere 343 Industries lanciare un simile pacchetto. Sicuramente però è decisamente inconsueto il tempismo: di solito, manovre di questo genere, vengono annunciate nel momento in cui viene comunicata la release date di un titolo. Considerando che sappiamo oramai già da diverso tempo la data di uscita di Halo Infinite, l’idea che 343 Industries abbia preso in considerazione la possibilità di un Early Access del gioco all’ultimo può sembrare strana ma comunque con un fondo di verità. Se tutto ciò verrà confermato, sicuramente lo scopriremo solamente nelle prossime settimane: vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori novità in merito.