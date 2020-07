Halo Infinite | Data di uscita, trama, tutto quello che sappiamo

Halo Infinite è senza dubbio uno dei giochi più attesi dell’anno o quantomeno il più desiderato dai fan Xbox e PC. Il gioco sarà infatti un’esclusiva dell’ecosistema Xbox, ma per la prima volta nella storia uscirà in contemporanea anche su PC Windows 10 e su Xbox Game Pass al day one. Il nuovo titolo di 343 si pone per essere un nuovo punto di inizio per la saga nata da Bungie, ponendosi l’obbiettivo di essere il capitolo della saga più ambizioso e tecnicamente avanzato. La nuova avventura di Master Chief, insomma, non vede l’ora di mostrarsi al mondo intero durante il prossimo evento dedicato ai giochi di Xbox, che con tutta probabilità avverrà durante la settimana del 20 luglio.

In questo articolo costantemente aggiornato raccoglieremo tutte le informazioni sul gioco che usciranno e quelle che già sappiamo, in maniera tale da comunicarvi tutto quello che è sicuro sul ritorno di uno degli sparatutto più importanti di tutti i tempi.

La storia

Innanzitutto chiariamolo sin da subito, Halo Infinite è Halo 6, il proseguo di Halo 5 Guardians. Molte persone sono rimaste confuse dall’annuncio poiché 343 ha finalmente deciso di abbandonare la denominazione numerica per concentrarsi con dei sottotitoli più d’impatto. A creare ulteriore disordine è stato il design generale della produzione, completamente rivoluzionato per unire vecchio e nuovo in un connubio che possa piacere sia ai vecchi fan che ai nuovi. Questa rivisitazione dell’interno art design ha portato 343 a definire Halo Infinite un soft reboot della saga, mantenendo personaggi e narrazione invariate, ma modificando alcuni aspetti visti negli ultimi Halo 4 e Halo 5.

Quindi, se la memoria non ci inganna, siamo dinanzi a una disperata difesa contro i Prometeici e la temibile intelligenza artificiale che li comanda, Cortana. Oltre a questo, sembrerebbe che anche i Banished – Esiliati – siano presenti in questo nuovo episodio della serie. I Banished sono un gruppo capitanato dal feroce Brute Atriox e rimasti, per l’appunto, esiliati sull’Arca in attesa di fuggire e conquistare il loro posto nell’universo. Si tratta di una fazione estremamente pericolosa, ma anche e soprattutto ambiziosa; non ha mai creduto alle parole dei profeti, seguendo unicamente la via della guerra e della conquista.

Possibili i ritorni dell’Arbiter e delle sue Lame di Sanghelios, così come i Flood potrebbero ricomparire a causa dell’ambientazione: l’installazione 07. Il gioco potrebbe essere infatti ambientato sull’Omega Halo, un anello comparso durante i finali a leggendario di Halo Wars 2 e Halo 5 Guardians. Durante l’evento di luglio è molto probabile che scopriremo di più sul contesto narrativo di gioco.

Il gioco

343 ha lavorato per rendere Halo Infinite un “nuovo inizio”, qualcosa che potesse incontrare i gusti dei nuovi giocatori e allo stesso tempo entrare nel cuore dei più nostalgici. Da questo punto di vista, lo studio ha ricostruito l’art design, creando un ibrido tra i vecchi capitoli Bungie e quelli moderni di Halo 4 e 5. Il risultato sembra essere stato apprezzato dagli appassionati, ma aspettiamo di vedere di più per cominciare a dare un primo giudizio.

Halo Infinite sarà tra i titoli disponibili al lancio di Xbox Series X

A livello tecnico il gioco sfrutterà un nuovo motore grafico, lo Slipspace Engine. Si tratta di un lavoro che ha impiegato diversi anni di sviluppo e progettazione; Halo aveva infatti bisogno di un motore completamente nuovo per entrare nella nuove generazione, motore che non veniva cambiato dal lancio di Combat Evolved nel lontano 2001.

Halo Infinite sarà sempre uno sparatutto in prima persona, tornerà lo split-screen e tutta la componente Esport sarà curata da Esport Engine, veri esperti del settore. Non abbiamo dettagli su armi, equipaggiamenti e possibile abilità, ma non è scontato che Halo Infinite possa in qualche modo tornare ad un gameplay vecchio stile, rimuovendo le abilità Spartan, bilanciando nel contempo corsa e arrampicate.

Non si sa ancora come verrà composta la campagna, ma diverse voci di corridoi indicano che potrebbe avere una natura open world o comunque sandbox, con ampie aree esplorabili e potenziamenti sbloccabili. Le informazioni non sono state confermate, scopriremo di più certamente durante l’evento del 23 luglio.

Data di uscita

Il gioco non ha ancora una data di uscita ufficiale. È previsto per l’inverno 2020 e arriverà con il lancio di Xbox Series X, la nuova console di casa Microsoft. Il titolo uscirà anche per Xbox One e PC.