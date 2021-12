Halo Infinite, attenzione a questo bug! Può compromettere la campagna

Nel corso delle ultime ore si sono moltiplicate le segnalazioni di un bug decisamente grave di Halo Infinite. Come riportato su ResetEra, nel corso della campagna potrebbe verificarsi una corruzione del file di salvataggio, che obbliga i giocatori a ricominciare da capo.

Andiamo con ordine: stando alle segnalazioni, ad un certo punto Halo Infinite può chiedere al giocatore di effettuare l’accesso a Xbox. La finestra pop-up però va assolutamente chiusa. Una volta che si effettua il login, infatti, il gioco corromperà il salvataggio. “Se vedete questo pop-up dovete chiuderlo, non effettuate nessun accesso”, legge nel post lanciato nella giornata odierna. Per qualche strano motivo, infatti, Halo Infinite vi crederà fuori dal gioco e questo porterà a rendere il vostro file save completamente inutilizzabile. Il tutto a prescindere da piattaforma e versione: questo bug colpisce infatti tutte le versioni, di tutte le console.

I motivi dietro questo strano comportamento del gioco non sono ancora stati chiariti. Nonostante ciò, il doppio login potrebbe essere causato da una serie di motivi ancora da investigare: Quick Resume con un account condiviso, controller disconnessi e poi riconnessi, il collegamento di un altro controller oppure, semplicemente, anche il cambio di connessione del pad, da Bluetooth alla connessione cablata. Insomma, un bel campanellino d’allarme per chiunque stia giocando la campagna single player di Halo Infinite. Uno degli utenti che ha scoperto a suo malgrado il bug ha inoltre pubblicato un video su YouTube, che dimostra come il suo salvataggio non sia più recuperabile.

Siamo abbastanza certi che 343 Industries sia già alla ricerca di un fix, ma non sappiamo ovviamente quando il tutto verrà pubblico. Al momento gli sforzi del team sembrano essere indirizzati verso il multiplayer, con un update che aggiungerà modalità e curerà qualche piccoli bug ed errore pronto al debutto, visto che sarà lanciato il 14 dicembre 2021. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.