Halo Infinite, arrivano le nuove playlist: dettagli e data di lancio

Il multiplayer di Halo Infinite sta finalmente per arricchirsi. Nelle scorse settimane vi avevamo svelato di come in realtà ci fossero già alcune modalità tenute nascoste e ancora non lanciare da 343 Industries e ora sembra finalmente essere arrivato il momento per svelarle. Già, perché nel corso delle ultime ore Biran Jarrad, community director di 343 Industries, ha condiviso le novità che arriveranno nel corso dei prossimi giorni per il comparto multigiocatore.

Con la campagna lanciata poco meno di una settimana fa (e che ha già raccolto commenti molto positivi), l’espansione del multiplayer di Halo Infinite è una delle priorità di 343 Industries. Come comunicato da Jarrad, il prossimo update sarà lanciato martedì 14 dicembre e aggiungerà la playlist della modalità Slayer (ovvero Massacro). All’interno ci saranno le modalità Fiesta, Tutti contro tutti e Tactical Slayer (SWAT).

“Come vi ho fatto notare la scorsa settimana, i piani del team per la playlist Slayer includono una varietà di nuove vasrienti che non saranno pronte per le vacanze di Natale. Per questo motivo abbiamo deciso di lanciare un update che include un assaggio di queste novità”, ha spiegato Jarrad. Nel corso delle prossime settimane, però, 343 Industries continuerà a lavorare per introdurre ancora più varianti e ancora più modalità di gioco.

Oltre alla nuova playlist e alle nuove modalità, i prossimi update di Halo Infinite porteranno anche a dei miglioramenti in merito alle sfide e ne lanceranno di nuove, più in linea con le novità che verranno introdotte nel gioco. Jarrad ha inoltre concluso affermando che il team sta investigano su tutti i problemi riscontrati nella modalità Grandi Battaglie a Squadre e nelle partite classificate, basandosi ovviamente sulle segnalazioni e i feedback degli utenti che continuano a contattare il team di sviluppo in merito a certi problemi e a certi aspetti da bilanciare. Una parte di questi miglioramenti, infine, dovrebbe già essere visibile quando verrà lanciato il nuovo update, ma attendiamo un eventuale changelog per riportarvi dettagli più chiari in merito.