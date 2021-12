Halo Infinite, bonus e regali in arrivo per gli abbonati Xbox Game Pass

Mancano appena 7 giorni all’arrivo di Halo Infinite su Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X. La campagna del gioco, prevista per l’8 dicembre 2021, si affiancherà al multiplayer del titolo, già disponibile dal 15 novembre 2021. E mentre 343 Industries lavora per rendere perfetto il comparto multigiocatore, Microsoft si è già portata avanti con la campagna marketing, coinvolgendo anche Xbox Game Pass Ultimate per una serie di regali e bonus a cadenza regolare.

Come annunciato da Microsoft, tutti gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate riceveranno una serie di bonus per il multiplayer di Halo Infinite. La prima ondata di ricompense arriverà proprio l’8 dicembre, giorno in cui appunto debutterà l’ultima avventura di Master Chief. I giocatori riceveranno una skin Pass Tense per il fucile di assalto MA40, quattro bonus che daranno il doppio dei punti esperienza e quattro Swap Challenge. I bonus saranno riscattabili nella schermata principale del multiplayer, sotto la voce delle Perk.

“È un momento fantastico per i Perk del multiplayer: vi annunciamo infatti che i membri Xbox Game Pass Ultimate saranno inseriti in un programma che li farà guadagnare bonus ogni mese”, l’annuncio di Microsoft in merito ai bonus che verranno regalati per il multiplayer di Halo Infinite. Il programma della casa di Redmond è quello di introdurre i bonus riscattabili ogni mese. La natura degli stessi sarà ovviamente molto varia, anche se al momento non ci sono indicazioni sulle future ricompense.

Si tratta solo di uno dei tanti cambiamenti che verranno apportati da 343 Industries nel multiplayer di Halo Infinite. Il team di sviluppo, infatti, continuerà ovviamente ad apportare modifiche al comparto multigiocatore, soprattutto per quanto riguarda il mondo dei cheat. Negli ultimi giorni, infatti, si è vista un’esplosione di cheater decisamente importante, che il team di sviluppo ha intenzione di respingere il prima possibile, anche se ovviamente non sarà un compito facile.