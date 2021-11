Halo Infinite: è arrivato il trailer di lancio, ed è spettacolare!

Dopo tantissimi anni di attesa, finalmente ci siamo. Halo Infinite è oramai pronto al debutto e sembra tutto pronto per l’8 dicembre 2021, giorno in cui la nuova avventura di Master Chief arriverà su Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X. In attesa delle recensioni del nuovo gioco di 343 Industries, mancava solo ed esclusivamente un pezzo del puzzle: il trailer di lancio. E nella giornata odierna, Microsoft e il team di sviluppo lo hanno finalmente pubblicato.

Come è possibile racchiudere anni e anni di attesa in un breve filmato? Semplicemente proponendo un footage accattivante, adrenalinico e incredibilmente affascinante. Il trailer di lancio di Halo Infinite infatti è praticamente perfetto e ci permette di avere un first look all’avventura di Master Chief, senza però fare nessun tipo di spoiler. Anche a livello di regia il tutto è praticamente perfetto e le scxene di azione si uniscono molto bene ai dialoghi con gli alleati del protagonista della serie. A completare il tutto una colonna sonora da urlo, decisamente epica e fuori scala.

Lo scenario non poteva essere diverso. Halo Infinite è uno dei primi titoli su cui è stata basata l’intera campagna marketing di questa nuova generazione di Xbox, tanto che sulle scatole di Series X già dall’anno scorso campeggiava sul retro in bella vista Master Chief. Purtroppo l’anno scorso, anche e soprattutto a causa della pandemia da COVID-19, 343 Industries non è riuscita a pubblicare il gioco. Ora però ci siamo: possiamo ammirare l’imponente trailer di lancio subito qui in basso.

Come detto poco sopra, Halo Infinite sarà disponibile a partire dall’8 dicembre 2021. Il comparto multiplayer del titolo è invece già disponibile: il multigiocatore free-to-play è stato lanciato il 15 novembre 2021 su console Xbox e PC via Xbox App, Microsoft Store e Steam.