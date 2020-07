Halo Infinite: tutto ciò che 343 Industries ha confermato

Halo Infinite debutterà con la prossima console Xbox Series X e si propone come una ripartenza trascendentale di una serie che negli ultimi anni ha convinto meno, mirando a riaccendere e rinnovare le emozioni del grande pubblico. Dopo un periodo di silenzio sul gioco, nel recente Xbox Games Showcase, 343 Industries ci ha mostrato un gameplay del gioco, dal quale sono emersi interessanti dettagli. Vi parleremo dei più salienti, confermati anche dall’azienda americana.

La storia

343 Industries ha confermato che Halo Infinite sarà ambientato in un periodo successivo agli eventi di Halo 5. Cortana – la temibile intelligenza artificiale che comanda i Prometeici – è sparita, mentre Master Chief è da diverso tempo alla deriva nello spazio. Verrà trovato da un personaggio chiamato Pilot, probabilmente smarrito anch’egli. In cerca di metter insieme i pezzi del puzzle, ci imbatteremo nei Banished, un gruppo di esiliati pericolosi che vogliono conquistare il loro posto nell’universo. In passato, Halo 4 e 5 sono stati molto criticati per la difficoltà di piena comprensione della loro storia. Tuttavia, Halo Infinite sarà un titolo in grado di ricompensare l’esperienza dei giocatori più veterani, senza escludere chi, per svariati motivi, si è perso l’intero franchise. Perciò, Halo Infinite sarà l’anello di congiunzione tra la conclusione di eventi del passato e l’inizio di una nuova incredibile era.

Halo Infinite sarà tra i titoli disponibili al lancio di Xbox Series X

Gameplay

Finalmente, è arrivata la conferma: Halo Infinite sarà un titolo open world. Inoltre, secondo i producer, il gioco ci presenterà la più grande campagna mai vista, addirittura più di Halo 4 e 5 messi insieme. Disporremo di ampie aree esplorabili e potenziamenti sbloccabili tramite missioni secondarie. Non mancheranno i momenti “nostalgici” che porteranno i più navigati ai ricordi remoti dei primi Halo e, allo stesso tempo, ci divertiremo con le novità che il titolo porta con sé, consegnando al giocatore un’esperienza emozionante e misteriosa allo stesso tempo. Inoltre, il tempo di gioco si svilupperà in un ciclo di giorno e notte completo, mostrandoci paesaggi e ambienti più vivi, poiché popolati da animali selvatici. Tuttavia, si esclude la possibilità di interagire con essi. La presenza di un rampino su Halo Infinite è stata confermata ufficialmente. Si chiamerà Grapple Shot e potremo usarlo per dondolarci sfruttando gli ambienti e, probabilmente, anche infliggere un colpo mortale. Per il sistema di combattimento, inoltre, disporremo di nuove e interessanti armi, ma torneranno anche le più classiche e le preferite dai fan. Per esempio, citiamo la Mangler, una pistola che spara proiettili cinetici per infliggere gravi danni; un nuovo fucile antisommossa dell’UNSC chiamato CQS48 Bulldog e la Pulse Carbine, che sembra essere una nuova versione della classica Cinebine Carbine.

Conclusioni

Halo Infinite sarà un nuovo e interessante punto di partenza e vale la pena sperimentare empiricamente le sorprese che ci regalerà il titolo, è chiaro. L’unica nota dolente è che, in qualità di grande esclusiva di Xbox Series X, ci aspetteremmo che Halo Infinite sfrutti pienamente l’hardware della prossima console di Microsoft, ma a quanto pare non sarà proprio così. Il gioco, infatti, non sfrutterà al lancio il ray-tracing, una delle tante funzionalità propagandate di Xbox Series X – sebbene verrà aggiunto successivamente con un aggiornamento gratuito dopo il rilascio. Ricordiamo che il gioco uscirà alla fine del 2020 sia per Xbox Series X che per Xbox One e PC.