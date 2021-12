Halo Infinite, attenti alla versione fisica: manca il gioco

Mancano appena due giorni al debutto di Halo Infinite. Nonostante il gioco sia in un’ottimo stato, come testimoniato dalla nostra recensione, dovete stare molto attenti: prima di acquistare una copia fisica, infatti, assicuratevi di avere a disposizione una connessione Internet.

Come riportato da John Linneman, di Digital Foundry, all’interno dei dischi non è presente Halo Infinite nella sua interezza. “Il mio più grande rimpianto è sicuramente l’assenza di una versione giocabile del titolo”, ha spiegato Linneman su Twitter. Cosa ci sia all’interno del Blue-ray è ovviamente impossibile saperlo con precisione. Per poterci giocare è necessaria una connessione a Internet, segno probabilmente che parte dei file vengono scaricati previa autorizzazione del server. Una situazione molto più simile a quella vista con i dischi su PC, dove fino a qualche anno fa era pratica comune inserire solamente una porzione di gioco. In quel caso, però, il limite era dettato dal supporto fisico: su PC, infatti, lo standard è ancora il lettore DVD e non il nuovo formato utilizzato da film e appunto videogiochi, in grado di contenere molte più informazioni all’interno.

“Si tratta di una brutta mossa per quanto riguarda la preservazione del gioco. E si tratta del primo titolo della serie a subire questo trattamento”, ha concluso Linneman. La situazione di Halo Infinite è molto simile a quella di Destiny 2, quando il gioco uscì senza tutti i contenuti al suo interno. Ora la situazione è cambiata, ma il gioco di casa Bungie ha avuto diversi aggiornamenti e tantissimi DLC ed espansioni, dunque le versioni definitive all’interno dei dischi sono radicalmente diverse rispetto a quelle del lancio.

Yes, kinda. The difference is that the complete game does not seem to be on the disc – which means it's not possible to use the game without connecting to the update server. This is bad for long-term preservation, I feel. MOST games ship in good shape even without patches.

