Halo Infinite è doppiato da cani…no, sul serio, da un carlino!

Durante il mese di Luglio potremo finalmente dare una occhiata più dettagliata ai giochi first party di Xbox Series X, come capita prima di questi grossi eventi, i rumor diventano sempre più molteplici ed uno dei titoli di punta che con molta probabilità verrà mostrato potrebbe essere davvero l’attesissimo Halo Infinite, capitolo che andrà a chiudere la trilogia di 343 Industries. Nel corso delle ultime settimane gli sviluppatori stanno mostrando curiose clip sul proprio profilo Twitter in cui mostrano alcuni dietro le quinte dello sviluppo del gioco. Recentemente abbiamo potuto quindi assistere alla riproduzione dei suoni magnetici che sono stati realizzati accostando un microfono alle vecchie console di casa Microsoft risultando estremamente familiari ai veterani che hanno posseduti tali console.

In queste ore è arrivata un’altra curiosa notizia, uno dei doppiatori di Halo Infinite sarà un carlino. Si avete capito bene, un tenero cucciolo di nome Buddy si unisce ufficialmente al team di sviluppo. Dalla breve clip che vi lasceremo proprio qui di seguito possiamo vedere il cane lavorare “duramente” emettendo suoni di ogni tipo, questi saranno ufficialmente i versi dei temibili alieni che ci si pareranno davanti. Buddy non è l’unico a fare questo tipo di lavoro, infatti diversi mesi fa anche Gyoza, sempre una carlina, si era unita al gruppo.

https://www.instagram.com/p/CB8H_ecj2B4/?utm_source=ig_web_copy_link

C’è da dire una cosa, 343 Industries risulta essere davvero piena di idee stravaganti ma funzionali. Come abbiamo potuto vedere dal video, i versi del tenero animale risultano essere a tutti gli effetti inerenti al contesto, una scelta inusuale ma sicuramente vincente. Ci aspettiamo grandi cose da Halo Infinite e non vediamo l’ora di saperne qualcosa di più prossimamente. Intanto godiamoci questi momenti di ordinaria follia, momenti che a conti fatti funzionano alla grande. Un grosso applauso ed in bocca al lupo a Buddy ed alla sua collega Gyoza!

Cosa ne pensate di questa scelta? Siete convinti del lavoro svolto dal tenero cagnolino? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti Halo Infinite.