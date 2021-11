Halo Infinite, ecco il primo passo verso un multiplayer migliore

Da 343 Industries erano arrivati comunicati rassicuranti in merito al multiplayer di Halo Infinite e con l’annuncio avvenuto nella notte italiana, possiamo dirlo: il team si sta davvero impegnando per migliorare il comparto multigiocatore dell’ultima avventura di Master Chief. Al di là di alcuni bug e mancanze, come ad esempio l’aim assist che si disattiva su PC e l’impossibilità di fare un matchmaking basato sul sistema di input nelle partite casual, la prima critica mossa al gioco (pubblicato il 15 novembre 2021 in fase beta) era basata sul sistema di punti, definito fin troppo “tirchio”. Con il nuovo aggiornamento, previsto nelle prossime ore, cambia tutto.

Come riportato da John Junyszek, studio community manager di 343 Industries, da oggi in avanti il sistema di reward di Halo Infinite cambierà completamente. A differenza di far guadagnare solamente 50 punti a partita (escluse ovviamente le sfide giornaliere), adesso il sistema assegnerà dei punteggio completamente differenti. Tutto ciò grazie alle prime partite che si giocheranno: il nuovo sistema di reward infatti assegnerà più punti nelle prime sei partite.

Scendiamo nei dettagli: da oggi i giocatori di Halo Infinite guadagneranno punti molto alti per le prime 6 partite del giorno. Il primo match, ad esempio, farà guadagnerà ben 300XP, mentre il secondo e il terzo 200XP. Dal settimo match tornerà invece la ricompensa classica dei 50XP. In questo modo si guadagneranno i punti necessari per avanzare di un livello al giorno nel pass stagionale. Non è ovviamente la fine dei miglioramenti, ma più un primo passo decisamente importante per demolire quel senso di frustrazione per la progressione che aveva generato tantissimi malumori.

1st Game = 300XP

2nd Game = 200XP

3rd Game = 200XP

4th Game = 100XP

5th Game = 100XP

6th Game = 100XP

7th+ Game = 50XP We believe this increase will help address those slower initial payouts while also benefiting those of you jumping on each and every day. — John Junyszek (@Unyshek) November 30, 2021

“Sappiamo che molti di voi vogliono cambiamenti ancora più importanti e siamo impegnati nel farlo, ma richiede del tempo. Abbiamo lanciato questo update in base al feedback deig iocatori e continueremo a monitorare la situazione”, ha spiegato Junyszek tramite il suo account Twitter. “Per favore, continuateci a mandare i vostri feedback”, ha concluso lo sviluppatore in forza a 343 Industries.