Halo Infinite è ingiocabile a causa del cross-play, giocatori infuriati

Dopo il lancio di Halo Infinite la nuova epopea di Master Chief sta vivendo dei primi momenti di vita molto positivi. Oltre alla campagna in giocatore singolo rilasciata meno di una settimana fa, è la modalità multigiocatore a far discutere ultimamente gli appassionati, i quali la reputano praticamente ingiocabiole a causa di una feature che dovrebbe essere vista positivamente e invece sta facendo infuriare i giocatori.

In queste ore molti giocatori hanno espresso la loro frustrazione su Reddit, facendo girare un post che mostra un giocatore che usa palesemente diversi hack come l’aimbot e probabilmente dei wallhack per trarne vantaggio online. Ciò che i giocatori stanno evidenziando è il fatto che il gioco al momento non disponga di alcun anti-cheat, né proprietario e nemmeno di terze parti in grado di contrastare questo problema, il che lascia il gioco online in preda ai cheater.

Ma la questione non finisce qui, su Twitter è apparso un altro post che mostra un secondo giocatore che usa il fucile da cecchino per effettuare diversi colpi alla testa consecutivi in modo del tutto non naturale. Chiaramente, la situazione non è per nulla delle più rosee, e poiché il gioco non ha nemmeno un opzione per disattivare il crossplay sempre più giocatori confidano di trovare il multiplayer di Halo Infinite ingiocabile a causa di questi problemi.

Attualmente 343 sta già lavorando alla risoluzione di alcuni problemi relativi al battle pass, e probabilmente il team lavorerà duro per risolvere i problemi causati dal crossplay e dai cheater.