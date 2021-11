Halo Infinite: la parte più criticata del multiplayer è al vaglio degli sviluppatori

Se il lancio del multiplayer di Halo Infinite è andato probabilmente ben oltre le aspettative, è anche vero che ci sono una serie di problemi legati alla progressione. Oltre al costo delle microtransazioni, giudicato troppo alto da diversi giocatori che hanno manifestato un sentimento contrario online, uno dei problemi più grossi del gioco di 343 Industries è sicuramente il suo season pass, che non permette agli utenti di ottenere punti in maniera proporzionata, ma fortunatamente 343 Industries è già al lavoro per risolverlo.

Halo Infinite: l'esclusiva più attesa

Considerata che questa ultima settimana era tutta di ferie per gli sviluppatori, dopo il rush finale che ha permesso al multiplayer di Halo Infinite di essere lanciato in tempo per il ventennale della serie, da oggi 343 Industries è tornata al lavoro. E lo fa anche accogliendo il feedback dei giocatori in merito al season pass, come spiegato dal’head of design Jerry Hook. “Continuo ovviamente a giocare e capisco la frustrazione dei giocatori in merito alla progressione”, ha spiegato Hook, che ha aggiunto di come non appena il team rientrerà al lavoro sarà la prima cosa di cui si prenderà cura.

Ovviamente è inutile aspettarsi grandi cambiamenti già nei prossimi giorni. Halo Infinite è un gioco complesso, come tutti i multiplayer moderni. Cambiare il sistema di progressione significa anche cambiare come vengono ridistrubiti i punti, i prezzi delle skin e l’intera “economia” dietro al gioco. Il lavoro è ovviamente in salita, ma il lancio in beta è servito anche per questo, ovvero per bilanciare al meglio ogni singolo aspetto. Ascoltando ovviamente i feedback da parte di chi il gioco lo vive sicuramente più degli sviluppatori.

Yes I am still playing Halo and feeling everyone’s pain on progression. We are back at it next week and this will be top of my list with the team. — jerry hook (@hookscourt) November 28, 2021

Mentre il multiplayer è già disponibile, la campagna di Halo Infinite arriverà l’8 dicembre 2021. Il titolo sarà interamente giocabile praticamente su qualsiasi console Xbox e anche su PC, dove approderà sia sull’app Xbox che su Steam.