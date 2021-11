Halo Infinite: il multiplayer è già infestato dai cheater

Il multiplayer di Halo Infinite ha debuttato in beta la scorsa settimana ed è stato subito apprezzato da parte degli utenti. Nonostante alcune critiche legate al Battle Pass e ad una piccola problema riguardante la possibilità di sbloccare le armature, il lavoro di 343 Industries è stato molto apprezzato da parte dei giocatori, che continuano a godersi i match da soli o con gli amici. Nonostante tutti questi aspetti molto positivi, però, c’è già un piccolo problema.

Come si intuisce dal titolo della notizia, infatti, Halo Infinite è già stato preso d’assalto dai cheater. Che anche in questo caso, come già abbiamo visto in passato, si stanno avvalendo dei peggiori metodi per barare nel gioco di 343 Industries. Il caso più noto è quello dello YouTuber Doug, che si è imbattuto in un giocatore in grado di vederlo attraverso i muri. I colpi sparati dal baro sono ovviamente andati a segno, scatenando la rabbia di Doug che si può vedere nel video disponibile poco più in basso.

So I tried my 10 placements on M+K for Halo….. pic.twitter.com/yV3hIqNBZh — Doug (@DougisRaw) November 22, 2021

Di cheat per Halo Infinite però ne esistono di diversi. Un altro caso è quello di Zlep, altro YouTuber e streamer, che è riuscito ad imbattersi in un giocatore scorretto che si è servito di un auto aim. Nel corso delle sue partite ha poi avuto modo di incrociare anche altri bari, con un tempo di reazione fin troppo basso per non essere guidati da un hack. Non proprio un bello scenario, considerato anche l’aspetto competitivo del gioco.

Il problema più grosso? Al momento non esiste un vero sistema di anti cheat in Halo Infinite. Il tutto ovviamente dovrebbe arrivare a breve, come dichiarato da 343 Industries. Molto probabilmente però il tutto arriverà solamente l’8 dicembre, giorno di lancio completo del gioco su Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC via Steam o App Xbox. Per ora, dunque, bisogna solamente sperare di riuscire a giocare senza incrociare tantissimi bari e non rischiare di rovinare il rapporto uccisioni/morti e il rapporto vittorie/sconfitte.