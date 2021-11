Halo Infinite non è ancora uscito ma è già al centro di una curiosa polemica

Dopo le critiche sulla progressione del Battle Pass, arriva una nuova polemica per Halo Infinite. Il nuovo gioco di 343 Industries deve a tutti gli effetti ancora uscire definitivamente (ad esclusione appunto del comparto multigiocatore) ma i dataminer si stanno dando da fare per scoprire qualcosa in più analizzando i file di gioco attualmente disponibili. E quello che hanno scoperto nelle ultime ore non ha fatto molto piacere agli utenti, anche se riguarda un aspetto più secondario della prossima esclusiva di casa Xbox.

Come riportato in un post su Reddit, infatti, sembra che giocando la campagna di Halo Infinite non ci sarà modo di poter sbloccare nessun tipo di armatura. Per poter ricevere qualsiasi tipo di armor, infatti, sarà necessario giocare in multiplayer. Una scelta che ha fatto storcere il naso a diversi utenti, soprattutto perché allo stato attuale il sistema di ricompense e punti del comparto multiplayer rende praticamente impossibile sbloccare qualsiasi tipo di ricompensa, visto che i giocatori ricevono pochissimi punti e occorrono, molto spesso, tantissime partite per avanzare di livello.

343 Industries aveva promesso degli oggetti cosmetici ottenibili giocando la campagna di Halo Infinite e ovviamente questa idea non è cambiata. Semplicemente, grazie al lavoro dei dataminer sappiamo che sarà impossibile ottenere qualsiasi tipo di armatura o oggetto per l’armatura. Non sappiamo dunque quali cosmetici sarà possibile sbloccare giocando e preferiamo ovviamente non entrare in possesso di informazioni simili, visto che con molta probabilità saranno legati alla progressione e legati magari a specifici momenti passati vestendo i panni di Master Chief.

Hahahahaha were you guys expecting armor pieces for campaign unlocks??? Lol lmao pic.twitter.com/Z9yzJNrDoJ — Chaz The Jackal (@ChazJackal) November 21, 2021

Halo Infinite debutterà l’8 dicembre 2021, su Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC, tramite Steam o app Xbox. Se siete interessati a saperne di più sul gioco, a questo indirizzo trovate il nostro provato, scritto dopo aver giocato 4 missioni della campagna principale, ovviamente senza spoiler.