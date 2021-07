Halo Infinite: beta test del multiplayer, informazioni imminenti

Secondo le ultime indiscrezioni starebbe per arrivare la beta del multiplayer di Halo Infinite, il prossimo titolo della saga spaziale di Microsoft. Il Community Manager di 343 Industries John Junyszek ha chiarito meglio su Twitter come saranno comunicati i dettagli per i test. Dopo avervi raccontato della dimostrazione in anteprima, finalmente potremo mettere tutti le mani su una versione beta gioco.

Per cominciare, prossimamente arriverà un nuovo post sul blog ufficiale di Halo Infinite, Inside Infinite, che sarà incentrato sui processi del beta testing. Non sappiamo ancora bene quando questo post verrà pubblicato, ma John Junyszek ha chiarito su Twitter che le informazioni saranno rilasciate in questo mese di luglio, usando il termine “flighting” che nel gergo di 343 industries si riferisce proprio al lancio della beta.

I giocatori possono ancora iscriversi al programma beta dato che ancora non è stato posto un limite alle registrazioni. Non sappiamo se le iscrizioni verranno bloccate con la comparsa di questo nuovo post sul blog di Halo Infinite o meno, ma potete partecipare attraverso questo link. Le modalità dovrebbero essere grossomodo le stesse avute per il beta testing di Halo: The Master Chief Collection. Per il momento si sono già registrate più di 100 mila persone, ma non tutti hanno ancora completato il loro profilo. 343 Industries ha ben chiarito più volte che per partecipare al beta testing bisogna compilare al 100% tutte le informazioni o non si potrebbe venir selezionati.

Clarifying two topics!

1. This month's Inside Infinite is about flighting ✈️

2. Invites to a Halo Infinite technical preview have *not* been sent out. Again, you will know when and what is happening beforehand (via Inside Infinite) 📖 — John Junyszek (@Unyshek) July 21, 2021

Durante l’E3 2021, Microsoft ha spiegato più nel dettaglio come funzionerà il comparto multiplayer, dove ci saranno principalmente due modalità al lancio, Arena e Big Team Battle. Nel corso del tempo sempre più mappe, modalità di gioco e armi verranno aggiunte al gioco base. Halo Infinite verrà lanciato entro il 2021 su Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Il multiplayer sarà un elemento free-to-play mentre la campagna single player è inclusa nell’Xbox Game Pass.