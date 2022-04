Nelle settimane precedenti la community di Halo Infinite aveva cominciato a manifestare dei malumori piuttosto intensi in merito al multiplayer del gioco. I fan accusavano 343 Industries di non aver programmato una buona road map ricca di contenuti, e criticavano piuttosto pesantemente la gestione del multigiocatore, che non ha goduto di particolari aggiunte dal giorno del lancio. In attesa di scoprire la Stagione 2 del gioco, gli utenti hanno preso la loro decisione: tornare sui vecchi giochi del franchise.

Come riportato su ResetEra, infatti, gli utenti Steam hanno preferito mettere da parte Halo Infinite, per dedicarsi al multiplayer di Halo: The Master Chief Collection. La differenza è irrisoria: sul nuovo gioco della serie si contano circa 8.000 giocatori, mentre sulla collection (che include tutti i capitoli della serie tranne il quinto) circa 1.000 in più, per un totale di 9.000 utenti connessi contemporaneamente. Nonostante la differenza sia minima si tratta di un chiaro segnale di protesta.

Ovviamente ci sono un paio di elementi da prendere in considerazione. Il primo è che quando parliamo di utenti in contemporanea ci stiamo riferendo alla versione PC di Halo Infinite (e più precisamente a quella Steam). Questi numeri dunque non includono le versioni avviate dall’app di Xbox oppure le versioni console, dove con molta probabilità il numero dei giocatori in contemporanea potrebbe essere decisamente più alto. Resta il fatto che al momento questi dati sono un segnale da non sottovalutare per 343 Industries, che dovrà in qualche modo riconquistare gli utenti delusi dal gioco.

L’umore che circonda Halo Infinite non è però qualcosa di inedito nel mondo dei giochi PC, specialmente per quella tipologia di giochi denominata live service. Altri titoli in passato hanno sofferto dello stesso problema, salvo poi riprendersi e far aumentare il counter dei giocatori. Serve però un po’ di pazienza: i contenuti non arrivano dall’oggi al domani.