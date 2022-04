Lo scorso dicembre, dopo un rinvio importante, abbiamo assistito al lancio di Halo Infinite. Di questo progetto ne abbiamo sentito parlare per tanto tempo prima dell’uscita, e ora che sono passati diversi mesi, finalmente abbiamo scoperto cosa ci aspetterà nel futuro del multiplayer del titolo 343 Industries. Infinite è stato più volte definito come un progetto pluriennale che vedrà tutta una serie di contenuti aggiuntivi stagionali, e ora è venuto il momento di scoprire di più sulla Stagione 2.

Ad annunciare i primi dettagli sulla prossima stagione di Halo Infinite è stata la stessa 343 Industries con un breve trailer d’annuncio molto spettacolare. La Stagione 2 avrà il nome di Lone Wolves e aggiungerà alla modalità multiplayer dell’FPS tutta una serie di novità. Oltre a questi primi dettagli, il team di sviluppo ha svelato anche quando verrà rilasciata questa nuova stagione, ovvero il prossimo 3 maggio 2022.

Per quanto riguarda i contenuti, sebbene non ci siano dettagli più precisi in merito, sappiamo che la Stagione 2 Lone Wolves di Halo Infinite aggiungerà alla parte multiplayer del titolo una serie di contenuti come nuove modalità, nuove mappe, nuovi eventi a tempo limitato e un nuovo battle pass ricco di ricompense tematizzate tutte da riscattare giocando.

Per il momento ci dobbiamo accontentare del breve trailer d’annuncio e delle prime informazioni, ma siamo sicuri che prima del 3 maggio i ragazzi di 343 Industries sapranno mostrarci molto di più dei contenuti in arrivo con la tanto attesa Stagione 2 di Halo Infinite.