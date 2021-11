Halo Infinite, leak clamoroso: svelata la cutscene iniziale!

A poche settimane dal lancio ufficiale, è stata lekata la cutscene iniziale di Halo Infinite. Il filmato ha cominciato a circolare online nel corso della notte italiana ed è fortunatamente privo di spoiler, ma dimostra ancora una volta come nessun gioco sia ovviamente immune da questo genere di leak.

Ci sono ovviamente dei dettagli positivi in tutto ciò: la cutscene leakata non svela assolutamente nulla di Halo Infinite. Sono infatti solamente due minuti di video, che mostrano il filmato iniziale, senza alcun tipo di spoiler in merito alla campagna di Master Chief, che abbiamo avuto modo di provare e di cui potete leggere il resoconto a questo indirizzo. Per ovvie ragioni il video è ancora reperibile online, ma abbiamo scelto volontariamente di non allegarlo a questa notizia, visto che potrebbe comunque rovinare l’esperienza di gioco a chiunque stia attendendo la nuova avventura di Master Chief.

Alcuni scenari dietro il leak meritano però di essere approfonditi. Come riporta The Gamer, infatti, la cutscene di Halo Infinite sarebbe stato leakata durante un live stream, specificamente in tedesco. Non sappiamo come qualcuno ne sia entrato in possesso, ma il tutto è stato trasmesso su Twitch. Ovviamente, per evitare eventuali strike da parte di 343 Industries e Xbox, lo streamer ha censurato il suo volto. Difficilmente comunque servirà a qualcosa: con molta probabilità sia il team di sviluppo che il publisher potranno risalire abbastanza facilmente a chi ha violato l’NDA, ovvero l’accordo di non divulgazione.

Halo Infinite debutterà l’8 dicembre 2021 (privo di campagna co-op e modalità Fucina), per Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X. Il gioco arriverà anche su PC, tramite app Xbox oppure direttamente su Steam. Il 15 novembre 2021 ha invece debuttato il comparto multiplayer, ancora in beta, completamente gratuito. Sarà giocabile senza costi anche dopo il lancio del gioco completo.