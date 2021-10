Halo Infinite, siamo tutti Master Chief grazie alla nuova app in arrivo

Halo Infinite debutterà l’8 dicembre 2021 e come tutte le esclusive di casa Microsoft la campagna marketing è già partita da diverso tempo. Nonostante ciò la casa di Redmond potrebbe avere in serbo ancora qualche sorpresa per i giocatori, come dimostrato recentemente da un leak comparso su YouTube e che raffigura un vero e proprio tocco di stile per la pubblicità che dovrebbe spingere il prossimo gioco di casa 343 Industries.

Il video della nuova campagna pubblicitaria di Halo Infinite sembra essere perfettamente legittimo. Perché è stato rimosso inizialmente da YouTube a seguito di una violazione di copyright da parte di Microsoft, anche se ovviamente il web non dimentica ed è ora disponibile su altri canali. La nuova campagna marketing però non sponsorizza solamente il gioco vero e proprio, ma anche una vera e propria companion app che promette ai giocatori di renderli i veri protagonisti delle vicende del titolo. Come? Facendo impersonare a tutti coloro che usufruiranno del servizio i panni di Master Chief.

Nessuna navicella, nessun set cinematografico e nessuna esperienza nella vita reale, ovviamente. La companion app di Halo Infinite funzionerà in una maniera molto più semplice e decisamente più realistica: la webcam (o fotocamera del telefono) inquadrerà il volto del giocatore, che sarà poi rivestito con l’armatura di Master Chief e trasportato all’interno di una cruenta battaglia. Ulteriori dettagli ovviamente non ci sono ancora, ma è molto probabile che il trailer ufficiale sarà pubblicato nel corso dei prossimi giorni o delle prossime settimane, svelando così al mondo la nuova e importante campagna marketing del gioco, che dalle premesse sembra davvero molto curiosa.

Halo Infinite debutterà su Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e su PC via Steam e via l’app Xbox. Il gioco sarà incluso nel Game Pass, come tutte le esclusive della casa di Redmond e sarà giocabile anche tramite cloud. Prima del first person shooter, però, debutterà un’altra esclusiva decisamente interessante, ovvero Forza Horizon 5, di cui è già partito il pre-load nella giornata di ieri.