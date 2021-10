Forza Horizon 5 pesa veramente tantissimo! Conviene iniziare subito il pre-load

Di Forza Horizon 5 ne sappiamo sempre di più grazie ad una serie di aggiornamenti proposti dai ragazzi di Playground Games. Manca sempre meno al rilascio del titolo, e quest’oggi apprendiamo un altro importante dettaglio sul gioco: il suo peso nelle varie versioni che verranno rilasciate.

Proprio in queste ore Playground Games ha svelato quanto peserà Forza Horizon 5 sulle varie console Xbox e su PC. Il peso del prossimo grande gioco di corse è veramente sostanzioso e su Xbox One si aggira oltre i 115 GB.

Per venire incontro ai giocatori, però, Palyground Games ha deciso di rendere disponibile il pre-load del gioco già da oggi, così da arrivare al 9 novembre con il gioco già installato e pronto per essere avviato.

Di seguito trovate il peso del gioco a seconda della piattaforma su cui uscirà:

Xbox Series X|S: 103 GB

Xbox One: 116 GB

Windows: 103 GB

Steam: 103 GB

Attualmente il pre-load di Forza Horizon 5 è disponibile solamente sulla famiglia di console Xbox e sul Microsoft Store per PC. Per quanto riguarda la versione del gioco Steam, non è ancora chiaro quando verrà rilasciata la possibilità di effettuare il pre-load.