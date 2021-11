Halo Infinite, attenzione al multiplayer: può arrivare a brevissimo!

Già nelle scorse settimane vi avevamo riportato la possibilità che il multiplayer di Halo Infinite sarebbe potuto arrivare prima rispetto alla data di uscita del gioco completo, fissata per l’otto dicembre 2021. Ora, a distanza di un po’ di tempo, continuano ad emergere conferme: sembra proprio che il comparto multigiocatore del nuovo gioco di 343 Industries, infatti, sarà disponibile davvero a breve.

Non c’è nessuna conferma ufficiale in merito e infatti vi invitiamo ad avere aspettative molto basse ma nel corso della serata di ieri diversi insider hanno cominciato a lanciare dei messaggi in merito. C’è chi si è esposto più direttamente, affermando che la prima stagione del multiplayer di Halo Infinite sarà disponibile il 15 novembre, altri invece che hanno mandato alcuni segnali rispondendo ai tweet di Xbox oppure specificando che non vedono l’ora di giocare ad un multiplayer piuttosto famoso la prossima settimana. Certo, potrebbe essere un buco nell’acqua clamoroso, ma la troppa sicurezza con cui si espongono sembrerebbe anticipare un annuncio piuttosto importante da parte di 343 Industries.

Perché mai però dovrebbe esserci uno shadow drop del multiplayer o un annuncio per Halo Infinite? Molto semplicemente, il 15 novembre 2021 sarà il ventennale della serie di videogiochi esclusiva Microsoft. Il gioco venne infatti pubblicato proprio in quel giorno nel lontano 2001, almeno in Nord America e Canada (arriverà in Europa solo il 14 marzo 2002 e in Giappone il 25 aprile 2002). Difficile dunque ignorare una data così importante da parte di 343 Industries. Va anche detto che gli insider potrebbero riferirsi ad un eventuale nuovo flight, aperto a tutti, della durata di pochi giorni: un ultimo, grande stress test per verificare che tutto funzioni per il meglio in attesa del lancio ufficiale.

Se davvero il multiplayer di Halo Infinite sarà pubblicato davvero il 15 novembre 2021 lo potremo scoprire solamente nel presunto giorno della data di lancio. Nonostante ciò, vi invitiamo a prendere il tutto con le pinze: se ci saranno movimenti in tal senso, siamo certi che 343 Industries avrà fatto un grandissimo (e graditissimo) regalo ai giocatori.