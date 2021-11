Halo Infinite, volete un nuovo multiplayer? Mettevi l’anima in pace, non arriverà subito

Oramai disponibile da più di una settimana, il multiplayer di Halo Infinite si è attirato alcune critiche, basate soprattutto sul sistema di progressione e sul sistema di microtransazioni. I due aspetti molto probabilmente cambieranno nel prossimo futuro ma bisogna avere un attimo di pazienza: i cambiamenti infatti non saranno immediati e il motivo è abbastanza intuibile.

A parlare liberamente della situazione ci ha pensato Brian Jarrad, che in 343 Industries ricopre il ruolo di community director. L’uomo ha pubblicato il tutto sul suo profilo Twitter, svelando che alcuni aspetti del multiplayer di Halo Infinite verranno sicuramente rivisti, ma ci vorrà forse più tempo di quanto i fan si aspettano. “I cambiamenti richiedendo tempo e la nostra priorità questa settimana è dare al team qualche giorno libero per le vacanze dopo questo faticoso periodo”, si legge nel post, dove ringrazia per i feedback costruttivi ricevuti dai giocatori. Nessun problema di natura tecnica, ma solamente un po’ di riposo a chi ha lavorato così tanto per permettere al multiplayer del gioco di essere lanciato con un mese di anticipo.

In termini di tempo vero e proprio, Jarrad non si sbilancia. Non sa ovviamente quando la nuova progressione di Halo Infinite sarà disponibile per tutti. In aggiunta, non sappiamo su quanti altri aspetti sia al lavoro il team di sviluppo per migliorare ancora di più il multiplayer del gioco. Insomma, è ancora tutto un po’ un’incognita. Considerando però che il gioco completo debutterà il giorno 8 dicembre 2021, un primo aggiornamento potrebbe avvenire nel corso delle settimane seguenti al lancio, ma è sempre meglio attendere le classiche comunicazioni ufficiali da parte della software house statunitense.

Been traveling so slow to respond – but please know the constructive feedback is being heard loud and clear. Changes will take time and our priority this week is giving the team a much deserved break for the holiday after a long final stretch. Thank you for understanding. 🙏 — Brian Jarrard (@ske7ch) November 24, 2021

Halo Infinite è atteso per Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e ovviamente PC via Steam e Xbox. Il titolo è acquistabile in versione fisica e digitale, oltre ad essere disponibile anche su Xbox Game Pass ed è giocabile addirittura via cloud.