Hellblade 2: al gioco stanno lavorando circa 40 persone

Ninja Theory sembra essere una delle software house con le mani in pasta su più progetti in questo momento. Dopo l’annuncio del titolo incentrato sul multiplayer Bleeding Edge, e il sorprendente Hellblade 2 Senua’s Saga, proprio durante la serata di ieri, il team britannico ha annunciato anche una nuova IP horror attualmente chiamata con il nome di Project Mara.

All’interno di un nuovo video diario pubblicato sul canale Youtube di Ninja Theory, il co-fondatore dello studio Tameem Antoniades ha voluto parlare di quelle che sono le tematiche che verranno espanse in Hellblade 2 Senua’s Saga. “Mentre Hellblade ci ha fornito una visione molto personale della psicosi, questo sequel si basa sulla stessa tematica per mostrare come la follia e la sofferenza modellino i miti, le divinità e la religione. Il nostro obiettivo è rendere l’esperienza paragonabile ai miti epici e alle saghe proveniente dall’antichità”.

Antoniades ha poi proseguito dichiarando: “Il team sarà circa il doppio del team Hellblade, è ancora molto piccolo per gli standard tripla A, ma miriamo a dimostrare che i piccoli team possono ottenere grandi risultati utilizzando tecnologie procedurali e strumenti in modo intelligente”. Sempre all’interno del video diario viene citato che il team che ha lavorato al primo Hellblade era composto da 20 persone, da questa informazione possiamo dedurre che ora ci sono all’incirca 40 persone che stanno lavorando a Hellblade 2.

Il nuovo capitolo della storia di Senua è stato annunciato lo scorso dicembre subito dopo che Xbox Series X si è mostrata per la prima volta al mondo interno. Non sappiamo se il nuovo titolo di Ninja Theory accompagnerà la nuova console Microsoft al lancio, ma sicuramente nuovi aggiornamenti ne chiariranno la data di uscita. Che ne pensate delle tematiche che verranno toccate in Hellblade 2?