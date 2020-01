Project Mara: annnuciato il nuovo progetto di Ninja Theory

È tempo di annunci, per conoscere i nuovi titoli che arriveranno nei prossimi mesi del 2020. Nel corso della giornata di oggi, in particolare, la compagnia di sviluppo Ninja Theory ha annunciato il suo nuovo progetto: si chiamerà Project Mara, e sarà un titolo horror, sviluppato con l’intenzione di creare una rappresentazione piuttosto verosimile dei disordini di natura psichiatrica.

Non ci resta a questo punto che lasciarvi al trailer d’annuncio di Project Mara, presente nella sezione sottostante dell’articolo, augurandovi una buona visione.

Project Mara sarà ambientato all’interno di una singola location, e prevederà la presenza di un unico personaggio. Il titolo sarà disponibile rispettivamente per Xbox One e PC: al momento la compagnia non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni riguardanti l’ipotetica data d’uscita di Project Mara, pertanto non ci rimane che attendere i prossimi mesi per avere maggiori dettagli a riguardo. Ricordiamo che attualmente Ninja Theory ha altri titoli in lavorazione, come ad esempio Senua’s Saga Hellblade 2

