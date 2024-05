I requisiti di sistema di Senua's Saga: Hellblade 2 sembrano non mettere a dura prova i PC

Ninja Theory ha rivelato i requisiti di sistema completi per la versione PC di Senua's Saga: Hellblade 2, che spaziano dai minimi per giocare a 1080p con impostazioni grafiche basse fino a quelli necessari per giocare in 4K con tutte le impostazioni al massimo.

Attraverso un post su X, gli sviluppatori hanno fornito una panoramica dettagliata di ciò che i giocatori potranno aspettarsi in termini di hardware per godersi al meglio l'esperienza di gioco.

Per coloro che desiderano giocare a 1080p con settaggi grafici bassi, i requisiti minimi includono un processore Intel i5-8400 o AMD Ryzen 5 2600, una scheda video NVIDIA GTX 1070, AMD RX 5700 o Intel ARC A580, 16 GB di RAM e uno spazio di archiviazione SSD di 70 GB.

Per coloro che preferiscono un'esperienza leggermente migliore a 1080p con impostazioni medie, è consigliato un processore Intel i5-9600 o AMD Ryzen 5 3600X, una scheda video NVIDIA RTX 2070, AMD RX 5700 XT o Intel ARC A580, 16 GB di RAM e lo stesso spazio di archiviazione SSD.

Per coloro che puntano a giocare a 1440p con impostazioni elevate, i requisiti raccomandati includono un processore Intel i7-10700K o AMD Ryzen 5 5600X, una scheda video NVIDIA RTX 3080, AMD RX 6800 XT o Intel ARC A770, 16 GB di RAM e 70 GB di spazio di archiviazione SSD.

Infine, per coloro che vogliono godersi il gioco al massimo a 4K con impostazioni elevate, sono consigliati un processore Intel i5-12600k o AMD Ryzen 7 5700X, una scheda video NVIDIA RTX 4080 o AMD RX 7900 XTX, 16 GB di RAM e lo stesso spazio di archiviazione SSD.

Inoltre, Ninja Theory ha confermato che Hellblade 2 supporterà le tecnologie di upscaling quali DLSS 3, FSR 3 e XeSS 1.3, consentendo ai giocatori di ottenere risoluzioni o frame rate più elevati. Il gioco arriverà su Xbox e PC il prossimo 21 maggio e sarà incluso, fin dal day one, nei cataloghi di PC e Xbox Game Pass.

Sarà necessario, però, attendere di avere il gioco fra le mani per valutare l'effettiva ottimizzazione della versione PC e come si comporterà su diverse configurazioni hardware. Tuttavia, i requisiti di sistema sembrano ragionevoli considerando il livello grafico mostrato nelle recenti presentazioni.

Con la promessa di ricevere nuove informazioni quotidianamente dagli sviluppatori, come il recente annuncio riguardante il supporto ai monitor Ultrawide, è sempre più chiaro l'impegno degli sviluppatori nel fornire una comunicazione cristallina in merito a questo seguito così tanto atteso e chiacchierato.