Senua's Saga: Hellblade 2, su Xbox lo hanno finito in pochi

La recente fatica di Ninja Theory, Senua's Saga: Hellblade 2, sembra non aver catturato completamente l'interesse dei giocatori Xbox, con la maggior parte che ha abbandonato il gioco prima di raggiungere la fine. Nonostante il titolo sia di breve durata, richiedendo circa sei o sette ore per essere completato, ha visto una bassa percentuale di completamento. Stando ai dati forniti da TrueAchievements, solo il 13,56% degli utenti Xbox ha sbloccato l'obiettivo finale "Poni fine alla tirannia".

I combattimenti sono brutali

Questi dati contrappongono sensibilmente le statistiche registrate su differenti piattaforme. La percentuale di giocatori che hanno terminato il gioco su Steam risulta essere del 37%, mentre quella della comunità di TrueAchievements è al 34%. Entrambi i valori sono significativamente superiori a quelli osservati tra gli utenti Xbox.

Una possibile spiegazione di tale disparità potrebbe risiedere nella presenza del gioco nel catalogo di Xbox Game Pass. Molti utenti, attratti dalla possibilità di accedere al titolo tramite l'abbonamento, potrebbero averlo iniziato senza un vero e proprio interesse, abbandonandolo dopo un breve periodo. Per chi si meraviglia, non è la prima volta che succede, visto che è capitato anche con titoli più mass market e popolari come Starfield o Halo Infinite.

Il fenomeno non è insolito nel mondo dei videogiochi, dove spesso i titoli, anche quelli più attesi e pubblicizzati, mostrano percentuali di completamento relativamente basse. Questo suggerisce che molti giocatori possono non essere completamente attratti o motivati a portare a termine le esperienze videoludiche, soprattutto in presenza di una libreria vasta come quella offerta da abbonamenti come il Game Pass.