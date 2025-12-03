Il peso di Helldivers 2 su PC sta per subire una trasformazione radicale che farà tirare un sospiro di sollievo a migliaia di giocatori alle prese con spazi di archiviazione sempre più limitati. Arrowhead Game Studios, con il supporto tecnico di Nixxes, è riuscita nell'impresa di ridurre le dimensioni del gioco da ben 154GB a soli 23GB circa. Si tratta di un taglio dell'85 percento che libera improvvisamente oltre 130GB di spazio prezioso sui dischi rigidi degli utenti.

La questione aveva cominciato a farsi sentire lo scorso ottobre, quando gli sviluppatori avevano ammesso pubblicamente di star cercando soluzioni per alleggerire il carico del gioco. All'epoca, però, i toni erano stati piuttosto cauti: eliminare le risorse duplicate avrebbe potuto comportare tempi di caricamento fino a dieci volte superiori per chi utilizzava ancora i tradizionali dischi rigidi meccanici. Una prospettiva che aveva fatto storcere il naso a molti, spingendo il team a procedere con estrema prudenza.

La chiave di questa rivoluzione risiede nella comprensione di come funzionano davvero i tempi di caricamento in Helldivers 2. Gli sviluppatori avevano originariamente scelto di duplicare numerose risorse grafiche e di gioco seguendo una logica tipica dei vecchi hard disk meccanici, dove avere dati replicati in più posizioni accelerava l'accesso alle informazioni necessarie. Questa strategia funzionava perfettamente con la tecnologia HDD, ma diventava completamente ridondante nell'era degli SSD moderni, che operano secondo principi completamente diversi.

Come spiega Arrowhead in un dettagliato post pubblicato su Steam, gli scenari catastrofici inizialmente paventati non si sono concretizzati. Le analisi approfondite hanno rivelato un aspetto inaspettato: contrariamente alla maggior parte dei videogiochi, in Helldivers 2 la componente che richiede più tempo durante il caricamento non è l'accesso ai dati dal disco, bensì la generazione procedurale dei livelli. Questo processo avviene in parallelo con il caricamento delle risorse e rappresenta il vero collo di bottiglia, anche per gli utenti con dischi meccanici.

La differenza nei tempi di caricamento tra la nuova versione "slim" e quella originale risulta quindi trascurabile, quantificabile in pochi secondi al massimo. Un compromesso più che accettabile considerando il beneficio in termini di spazio risparmiato. Da oggi, i giocatori possono già testare questa versione alleggerita optando volontariamente per la beta tecnica attraverso le impostazioni di Steam, con la possibilità di tornare indietro in qualsiasi momento qualora dovessero riscontrare problemi.

Il team di sviluppo si mostra fiducioso riguardo al futuro di questa implementazione. Una volta che la fase di test su vasta scala confermerà l'assenza di criticità, la versione ridotta diventerà lo standard per tutti gli utenti. Gli sviluppatori sono stati chiari: non esiste giustificazione per continuare a supportare la versione legacy sul lungo periodo, considerando le differenze minime nelle prestazioni. Mantenere due versioni parallele comporterebbe infatti un carico di lavoro aggiuntivo non necessario per programmatori, sistemi di compilazione, team di quality assurance e processi di distribuzione.

Secondo la tabella di marcia annunciata, la versione originale verrà definitivamente abbandonata nel corso del prossimo anno, sempre che il periodo di test proceda senza intoppi. Per chi volesse già approfittare del risparmio di spazio, le istruzioni dettagliate per attivare la beta sono disponibili nel post ufficiale su Steam.

Questa ottimizzazione arriva in un momento particolarmente vivace per il franchise: proprio oggi è stata confermata la notizia che Justin Lin, regista noto per aver diretto diversi capitoli della saga Fast and Furious, dirigerà l'adattamento cinematografico di Helldivers, portando l'universo del gioco sul grande schermo.