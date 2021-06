Hideo Kojima e Xbox, la celebrazione delle nozze è in arrivo

I rumor che volevano Hideo Kojima al lavoro su un gioco esclusiva Xbox non si fermano e anzi, prendono sempre più forma. L’ultima notizia in merito, che vi riportiamo oggi, arriva dal sempre prolifico Jeff Grubb, giornalista di Venture Beat per la sezione Games e noto insider, che già in passato si è rivelato essere molto affidabile visti i suoi contatti con tutto il mondo dei videogiochi e con un piccolo occhio di riguardo nei confronti di Microsoft.

Di un matrimonio tra Hideo Kojima e Xbox d’altronde si parla da diverso tempo. Che qualcosa negli studi di produzione di proprietà del noto game designer è cosa oramai ovvia ed è difficile che negli ultimi due anni il team di sviluppo abbia solamente lavoro a Death Stranding Director’s Cut. Yoji Shinkawa, concept artist e amico del designer d’altronde si è già esposto in merito, dichiarando diversi mesi fa che lo studio ero al lavoro su un nuovo progetto. Ora Grubb rilancia, dichiarando che oramai Xbox stia finalizzando l’accordo. “Siamo arrivati al punto in cui non può non essere firmato”, le parole del giornalista dichiarate durante una puntata del podcast GameBeat.

Che Hideo Kojima sia vicino a Xbox, a questo punto, è molto probabile. E rientrerebbe anche nei piani di Microsoft e di Phil Spencer: il game designer non sarebbe pronto ad una acquisizione al 100% ma molto probabilmente, come dichiarato da Grubb in passato, l’obiettivo della casa di Redmond sarebbe quello di poter legarsi a developer giapponesi, da sempre carenti sulla piattaforma per spingere sempre di più le proprie console e servizi nel Sol Levante.

Chiaramente allo stato attuale è davvero difficile capire a cosa stia lavorando Hideo Kojima. Il game designer vuole da sempre lavorare ad un gioco horror ma non sappiamo se sarà questa la natura del suo progetto. Secondo Grubb il prossimo progetto sfrutterebbe in maniera importante il cloud, un’ipotesi coadiuvata anche dall’assunzione di Kim Swift, che in passato lavorò alla creazione di giochi Valve come Portal e Left 4 Dead. Se sarà davvero così lo scopriremo nei prossimi mesi, quando l’accordo sarà definito e tutto sarà pronto per un reveal di importanza storica.