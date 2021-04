Kojima e Xbox, è in vista una partnership sul lungo periodo?

Una possibile partnership tra Xbox e Hideo Kojima si arricchisce di nuovi dettagli. Stando a quanto riportato online il possibile accordo tra la software house giapponese, capitanata dal creatore di Metal Gear e la casa di Redmond si estenderebbe non per uno ma per ben tre giochi.

Andiamo con ordine: per prima cosa dobbiamo tenere a mente che siamo ancora nel campo dei rumor e delle ipotesi. Kojima e Xbox non si sono ancora espressi sul team e su un eventuale accordo. Molte voci di corridoio però stavano spingendo sull’idea che Sony avesse deciso di non finanziare il prossimo titolo del game designer giapponese e molti insider affidabili hanno diramato al mondo la notizia del contatto tra Phil Spencer e Kojima Productions. Ora un podcast dedicato ai videogiochi ha parlato di un accordo sul lungo, basato sullo sviluppo di ben tre videogiochi in esclusiva Xbox.

Al di là dell’affidabilità delle parole degli insider che hanno partecipato al podcast in questione, la possibilità di vedere tre giochi di Hideo Kojima su console Xbox ha un fondamento. Soprattutto considerando che lo stesso founder di Kojima Productions ha dichiarato oltre un anno fa di avere idee per lo sviluppo di un gioco live service ad episodi e di volersi dedicare a produrre videogiochi sempre più piccoli mentre lavora ad un titolo decisamente più grande.

La vicenda sembra davvero intricata. Da una parte abbiamo il silenzio di Hideo Kojima e del suo team, che sappiamo essere al lavoro su qualcosa dopo il porting di Death Stranding su PC, mentre dall’altra la rete continua a produrre speculazioni importanti legate al futuro della software house. Sicuramente un eventuale annuncio non avverrà a breve ed è molto probabile che novità in tal senso potrebbero arrivare nel corso del prossimo E3. Mettetevi comodi dunque, ci sarà ancora da aspettare un bel po’.