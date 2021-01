Hitman 3: il Ray Tracing sarà disponibile su Xbox Series X|S

Hitman 3 ha fatto il suo debutto il 20 gennaio 2021, facendo colpendo positivamente la critica e il grande pubblico, per la pregevole qualità offerta. Arriva anche la conferma di IO Interactive, che ci informa che il gioco è già diventato il miglior lancio digitale nella storia del franchise. Inoltre, stando a quanto dichiarato dal team è previsto un aggiornamento post-lancio che supporterà il ray tracing. Maurizio de Pascale, Chief Technical Officer di IO Interactive, ha confermato in un’intervista rilasciata a Xbox Wire che il ray tracing arriverà anche su Xbox Series X|S.

Vediamo Hitman come un ‘live game’ e la nostra data di lancio, il 20 gennaio, è solo l’inizio di un viaggio in cui continueremo a lavorare sul gioco e ad aggiungere nuove feature. È fantastico che la GPU della serie X|S includa il supporto hardware per il ray tracing. Abbiamo già iniziato a lavorare a questa tecnologia nel nostro Glacier Engine e, una volta che sarà tutto pronto, lo presenteremo sicuramente su Series X|S” dichiara il CTO.

Nella stessa intervista con Xbox Wire, de Pascale ha anche discusso dei miglioramenti apportati con Hitman 3 grazie all’hardware di nuova generazione delle nuove console di casa Microsoft. “La potenza della nuova Xbox consente di dar vita ai nostri giochi (sullo schermo) esattamente come il team di sviluppo aveva originariamente previsto, senza i compromessi e i vincoli dovuti alle complicazioni legate alla CPU o e all’hardware inferiore. I miglioramenti che abbiamo aggiunto per le nuove console ci hanno permesso di aumentare la fedeltà della nostra simulazione, superando ciò che i giocatori hanno già visto giocando a Hitman 2 nella scorsa generazione” dichiara de Pascale.

Hitman 3 è disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S, Google Stadia, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One. Tuttavia, trattandosi di un’intervista rilasciata a Xbox Wire è stata menzionata soltanto la console del colosso statunitense come riferimento alla nona generazione videoludica. Ciò nonostante, è facile immaginare che anche PS5 sarà inclusa in questo panorama. Non ci resta che attendere novità da parte di IO Interactive.

