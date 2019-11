Hitman 3 è in sviluppo, lo conferma IO Interactive

Gli sviluppatori della serie Hitman hanno annunciato di essere già al lavoro sul terzo capitolo della nuova saga dell'Agente 47.

Durante le scorse ore IO Interactive, lo studio di sviluppo di Hitman, ha confermato ufficialmente che sta lavorando sul terzo capitolo del reboot della nuova saga con protagonista l’Agente 47. Tutto ciò è successo tramite un post sul blog dello studio di sviluppo che ha rivelato la roadmap degli aggiornamenti di Hitman. IO Interactive ha lasciato intendere che le attenzioni del team si stanno lentamente allontanando dal gioco attuale per passare al prossimo capitolo.

“Dopo tredici mesi di supporto a tempo pieno e nuovi contenuti per Hitman 2, rilasciati senza costi aggiuntivi oltre all’acquisto dell’Expansion Pass, ci troviamo nella situazione di poter pianificare il futuro”, ha dichiarato lo studio in una nota.

Il post sul blog continua affermando: “In concreto, stiamo assegnando sempre più elementi del team autore di Hitman 2 allo sviluppo del prossimo episodio della serie, che è attualmente nel pieno della lavorazione.” Oltre a ciò, IO ha anche rivelato che Hitman 2 sarà riempito di altri contenuti, con gli aggiornamenti di novembre e dicembre che saranno le ultime versioni importanti del gioco. Nel 2020 invece arriveranno altri contratti.

Non è stata rivelata ancora alcuna data di rilascio e nemmeno una finestra probabile di lancio per quanto riguarda il nuovo capitolo della saga dell’Agente 47. Non ci resta che aspettare nuovi aggiornamenti da parte di IO Interactive nei prossimi mesi. Cosa pensate di questo annuncio di un nuovo Hitman? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.