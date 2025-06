Hitman: World of Assassination - Signature Edition è una antologia straordinaria di giochi che vede l’iconico Agente 47 al suo massimo splendore. Con aspetti multiplayer integrati in modo intelligente, e senza soluzione di continuità, tantissimi modi per affrontare ogni missione e alcuni dei migliori esempi di level design del panorama videoludico, la produzione di IOI è un vero e proprio capolavoro del genere stealth, senza se e senza ma. Tuttavia, questa porting per Switch 2, almeno per come si è presentato al lancio della nuova console, ha bisogno di qualche piccola correzione aggiuntiva per risolvere alcune sbavature, in termini di performance (soprattutto in modalità docked) e di gestione dei salvataggi offline, che al momento sono un po’ troppo evidenti per essere ignorate. Inoltre la scelta di non includere i DLC più vecchi e non rendere nuovamente disponibili gli Elusive Target ai nuovi giocatori, potrebbero far storcere il naso ai nuovi giocatori che si approcceranno per la prima volta al titolo. Resta comunque un porting impressionante, comunque godibilissimo e capace di mostrare il potenziale della nuova console di Nintendo, oltre che di mettere nelle mani di tanti, nuovi, giocatori uno dei titoli più importanti, longevi e belli del genere stealth.

Che bello che è Hitman! Un raffinato spettacolo teatrale a base di assassini, stealth e talmente tanta libertà da permettere, proprio come le rappresentazioni teatrale, di proporre storie note a tutti in forme sempre diverse. Uno dei miei "guilty pleasures" preferiti fin dall'arrivo del primo capitolo di una trilogia che, nel corso degli anni, oltre a fungere da ripartenza per la storia di 47, si é trasformato in una creatura abnorme, ricolma di contenuti e capace di erigersi come esponente di punta dei giochi stealth, con buona pace dei fan di Snake e di Sam Fisher. Bastano, difatti, una manciata di ore assieme a Hitman: world of assassination, per comprendere come mai sia stata data fiducia proprio a IO Interactive per il ritorno videoludico di James Bond.

Viene da se che, non appena venne annunciato che HItman sarebbe arrivato su Nintendo Switch 2 al lancio della console, io mi sia fatto trovare in prima linea, pronto a trovare altri mille modi per far morire gli obiettivi di 47 in mobilità. E le mie aspettative, ve lo anticipo subito, non sono state deluse da IO interactive, la quale ha confezionato un porting davvero incredibile sotto, quasi, tutti gli aspetti. Sia chiaro, non si tratta di una conversione strabiliante come quella di Cyberpunk 2077 (di cui vi lascio leggere la nostra recensione), ma le poche sbavature che affliggono Hitman su Switch 2, possono essere tranquillamente corrette con una manciata di patch correttive, ma andiamo con ordine.

Sulla qualità della trilogia dedicata a 47 c'è ben poco da aggiungere a tutto quello che è già stato detto, in ogni dove, nel corso degli scorsi dieci anni. Si tratta di uno dei milgiori esponenti del genere stealth, capace di offrire una libertà d'azione al giocatore, quasi, totale, permettendo di uccidere in modi creativi e di sfruttare, realmente, il mondo di gioco per pianificare degli omicidi che possano spaziare da uno stile "totalmente silenzioso", fino a un approccio da "ex governatore della California". Il tutto grazie a una minuziosa operazione di “soft reboot” pensata per offrire una netta ripartenza per la serie in seguito alla deriva, maggiormente action/cinematografica di Absolution (che vi consiglio comunque di recuperare se ne avete l’occasione) e permettere anche ai nuovi giocatori di scoprire le origini dell’iconico agente 47 senza sentirsi persi per non aver giocato tutti i titoli precedenti della serie.

Un’operazione che, inizialmente, doveva essere una trilogia ma, in seguito all’uscita del terzo capitolo, è diventato qualcosa di ben più grosso, ovvero un contenitore non solo delle tre avventure principali di questo nuovo corso, ma anche per tutti i contenuti extra (e sono davvero tanti) che IO Interactive ha realizzato, e continua a realizzare, per garantire una longevità al limite del soverchiante per la sua produzione più importante.

La Signature Edition di Hitman: World of Assassination, include, quasi, tutto il contenuto precedentemente rilasciato durante il corso degli scorsi dieci anni, offrendo davvero tantissimo da giocare a chiunque lo approcci per la prima volta. Ho voluto, però, precisare che è presente "quasi" tutto perché, purtroppo, in un lasso di tempo così lungo rispetto al suo esordio, moltissime delle sifde a tempo limitato risultano impossibili da giocare ai nuovi giocatori (essendosi svolte anni fa) e anche se le missioni opzionali su cui si basavano queste sfide sono giocabili, potrei capire se qualche completista storcesse il naso nel cominciare un gioco "nuovo" e ritrovarsi di fronte una serie di obiettivi impossibili da portare a termine.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

IO Interactive, poteva (se non doveva) pensare a un modo per rendere disponibili nuovamente tutti gli “Elusive Target”, permetttendo anche ai nuovi giocatori che arriveranno tramite Nintendo Switch 2, di poterli giocare come chi li sperimentò per la prima volta. Ovviamente non è tardi per rimediare e, in tutta onestà, spero che decidano di garantire questa opportunità a chi darà fiducia a questo porting.

Alla stessa maniera, ho trovato poco “educato” (se così possiamo dire), non includere tutti i DLC usciti precedentemente. Posso capire l’ ultimo pacchetto di elementi cosmetici (rilasciato assieme all’ Elusive Target dedicato a 007), ma tutti gli altri potevano tranquillamente essere inclusi in questa Signature Edition, soprattutto visto che viene venduta a prezzo pieno. Vi assicuro che spendere 69,99€ per una versione “completa” e poi proporre una decina di contenuti extra (non indispensabili per carità) da acquistare a 4,99€ l’ uno, non è proprio il miglior biglietto da visita per impressionare i nuovi arrivati.

Resta il fatto che, al netto di tutte queste decisioni poco comprensibili, Hitman si un prodotto imperdibile e capace di offrire davvero tante, forse troppe, ore di gioco. L’elemento “mobilità”, che avevo già testato su Steam Deck mesi fa, si rivela perfetto per dilazionare le lunghe pianificazioni durante la propria giornata di lavoro. L’unico reale difetto, almeno per il momento, nel giocare in questa maniera, è la scellerata idea di separare i salvataggi offline da quelli online, andando a richiedere al giocatore di essere o sempre connesso, o sempre offline, se non vuole ritrovarsi con parti di gioco completate su un salvataggio e non sull’altro. IOI dovrebbe sistemare a breve tramite una patch (anche perché attualmente si rischia di venire buttati fuori dalla partita se cambia il tipo di connessione) é ma nel mentre è giusto che prestiate attenzione a quando avviate Hitman, soprattutto perché, almeno agli inizi, vi ritroverete a salvare compulsivamente dopo ogni progresso fatto all’interno di una missione.

Al netto della qualità estrema, e oramai nota, di questo trittico di produzioni, la vera domanda è: come si comporta su Switch 2? Indubbiamente bene, anche se non benissimo come nel caso di Cyberpunk 2077. Onestamente mi aspettavo di veder girare Hitman a 60fps, ma a quanto pare IOI ha optato per concentrarsi maggiormente sul versante grafico, rispetto alle performance nude e crude. Il titolo propone un frame rate sbloccato (ma che comunque punta ai 30fps stabili) con una risoluzione nativa di 720p (upscalata a 1080p) in mobilità e di 1080p (upscalata a 1440p o 4K in base al monitor) in modalità docked.

In termini di performance, in mobilità il frame rate è stabile, raramente si assiste a dei cali ma si possono notare alcune sfocature nell’immagine, oltre a qualche “righetta di troppo” quando si gira rapidamente la camera nei posti più affollati.

In modalità “docked” la situazione è analoga ma si assiste maggiormente a cali di frame molto più percettibili, e a qualche episodio di input lag, che potrebbero far storcere il naso a chi queste cose le nota in maniera evidente. Si tratta di sbavature, sia chiaro, che verranno evidenziate da chi ha già avuto modo di giocare al titolo su sistemi più performanti, ma nell’insieme siamo di fronte a un porting che offre una visione d’insieme impressionante per l’hardware su cui gira, e che riesce (ameno per i primi due capitoli della trilogia) a risultare migliore della versione per PS4.

Sia chiaro, non appena IOI rilascerà le varie (e tristemente immancabili) patch post lancio per correggere i cali di frame in modalità docked e i problemi ai salvataggi quando non si è connessi a internet, Hitman si rivelerà un porting ancor più convincente e meritevole, ma già così risulta davvero difficile non consigliarlo a chiunque non lo abbia mai giocato e sia in possesso di una Nintendo Switch 2.