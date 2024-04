Hollow Knight Silksong fa capolino con una nuova certificazione, sarà la volta buona?

Attendete Hollow Knight: Silksong? Tranquilli anche noi, per questo siamo davvero felici di scrivere questa notizia. Dopo anni di attesa ansiosa e scarse informazioni, recenti sviluppi ci hanno dato nuova speranza per l'uscita del gioco.

L'Australian Classification Board ha recentemente assegnato al gioco un rating di età 'PG', un chiaro segnale che il gioco si sta avvicinando alla sua uscita ufficiale. Questo passo è stato preceduto dalla valutazione del Korean Game Rating and Administration Committee, suggerendo che il gioco sia pronto per essere presentato a diverse commissioni di rating in tutto il mondo. Questo non può che significare una cosa: Silksong potrebbe finalmente essere sul punto di essere rilasciato.

L'assegnazione di un rating di età richiede generalmente una versione quasi finale del gioco, il che suggerisce che il team di sviluppo ha compiuto progressi significativi nel completamento di Hollow Knight Silksong.

Ma c'è di più: una misteriosa comparsa della pagina del gioco sul Microsoft Store il primo aprile ha alimentato ulteriormente le speranze dei fan. Sebbene alcuni abbiano inizialmente pensato che potesse trattarsi di un pesce d'aprile di cattivo gusto, la persistenza di questa pagina ha rafforzato la convinzione che il lancio di Silksong sia imminente.

Non resta che attendere e sperare di ricevere nuove informazioni, ma come direbbe Gandalf: "La speranza... divampa!".