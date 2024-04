Hollow Knight: Silksong, spunta la pagina sullo store Xbox e si riaccende la speranza

L'inaspettata comparsa di una nuova inserzione nello store online Xbox e un tweet di un dipendente di Xbox ha fatto nascere speranze tra i fan riguardo a un possibile aggiornamento sullo sviluppo di Hollow Knight: Silksong. Sebbene a prima vista sembrino scarse fonti di informazione, per i fan è un segnale che qualcosa potrebbe accadere presto riguardo a Silksong; dopotutto, si immaginava che il titolo sarebbe stato rilasciato nella prima metà del 2023, mentre lo sviluppatore Team Cherry è rimasto sorprendentemente silenzioso da quando ha annunciato il ritardo.

Lo sviluppo di Hollow Knight: Silksong è cominciato più di cinque anni fa, quando è stato annunciato il gioco. Originariamente concepito come un'espansione DLC per Hollow Knight, il Team Cherry ha poi deciso di trasformarlo in un sequel completo. Dato che il titolo originale è considerato uno dei migliori Metroidvania di sempre, Silksong è rimasto uno dei giochi più attesi sul mercato sin dal suo annuncio, e continua a esserlo.

Nick Zuclich, responsabile della pianificazione dei contenuti per Xbox Portfolio Sr., ha condiviso un link alla nuova pagina di Hollow Knight: Silksong nello store di Xbox. Questo post è stato poi condiviso dalla popolare pagina delle offerte Wario64, la quale sostiene che la pagina dello store sembra essere stata lanciata ieri (ma non vi preoccupate, non è un pesce d'aprile). Va tenuto in considerazione, però, che le pagine per Silksong sugli store di eShop, PSN, Steam e GOG esistono già.

Al momento non è chiaro cosa significhi questa nuova pagina dello store di Xbox per Hollow Knight: Silksong. È interessante il fatto che Zuclich abbia condiviso la pagina, ma considerando che Hollow Knight: Silksong è stato annunciato come parte del catalogo Xbox Game Pass fin dal day one, non è da escludere che il dipendente di Xbox stia lasciando intendere qualcosa.

Naturalmente, tutto ciò è al momento oggetto di speculazione. I fan non hanno ancora idea di cosa aspettarsi da Hollow Knight: Silksong giacché, da quando è stato annunciato il ritardo del gioco, Team Cherry non ha fornito alcuna indicazione su una possibile finestra di rilascio. Quindi, è possibile che anche tutto il 2024 trascorra senza alcun aggiornamento da parte del team di sviluppo.

Insomma, il Team Cherry romperà il silenzio prima o poi. Resta da capire quando ciò accadrà, ma forse questo ultimo aggiornamento potrebbe essere un segnale che finalmente delle notizie - si spera positive - sono in arrivo.