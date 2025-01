Hollow Knight: Silksong è ancora in sviluppo, Team Cherry rassicura i fan

Il team di sviluppo di Hollow Knight: Silksong ha confermato che il gioco è ancora in lavorazione, nonostante i lunghi - o meglio, lunghissimi - ritardi. Matthew Griffin, responsabile marketing di Team Cherry, ha infatti dichiarato su X che "il gioco è reale, sta progredendo e verrà pubblicato".

La rassicurazione arriva in risposta alle sensatissime preoccupazioni dei fan per lo stato di sviluppo del titolo, annunciato nel 2019 e rimandato a data da destinarsi. Recenti cambiamenti all'account X di William Pellen, uno degli sviluppatori, avevano fatto sperare in un imminente annuncio, rivelatosi poi infondato, così come tutti i barlumi di speranza sorti negli ultimi 5 anni.

Nonostante la conferma di Griffin non fornisca dettagli su una possibile data di lancio, rappresenta comunque un segnale positivo per i fan in attesa. Restano da vedere se e quando Team Cherry annuncerà finalmente una data d'uscita ufficiale e se il gioco riuscirà a soddisfare le alte aspettative createsi in questi anni.

Hollow Knight: Silksong è previsto presumibilmente per Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. Gli sviluppatori, come accennato, non hanno però ancora comunicato una finestra di lancio precisa, lasciando i giocatori in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali sul progresso dei lavori.

Hollow Knight, rilasciato nel 2017, si è distinto nel genere dei metroidvania per la sua atmosfera cupa e la narrazione ambientale, ispirandosi a classici come Dark Souls. Il suo sviluppo da parte di Team Cherry, un piccolo studio indipendente australiano, ha richiesto diversi anni e il gioco è stato finanziato in parte attraverso una campagna Kickstarter di successo.

Il lungo periodo di sviluppo di Silksong non è insolito nel mondo dei videogiochi indie di alta qualità. Basti pensare a titoli come Cuphead o Stardew Valley, che hanno richiesto rispettivamente 7 e 4 anni di lavoro, oppure a Deltarune, seguito di Undertale che i fan attendono da anni. Se da una parte questa dedizione alla qualità e ai dettagli è spesso ciò che rende questi giochi così speciali e amati dalla comunità, dall'altra attendere così tanto è sfibrante e rischia di abbassare la voglia degli utenti di giocare poi al prodotto una volta uscito.