Horizon 2 Forbidden West, confermata l’uscita per il 2021

Sembra che non bisogni aspettare tanto tempo per avere le conferme che stavamo attendendo. Horizon 2 Forbidden West arriverà all’interno delle nostre case entro il 2021. Questo è quanto riportato dal Game Director di Gurrilla, Mathijs de Jonge. All’interno di un video pubblicato quest’oggi sul canale ufficiale di Playstation nel quale si parlava di come il prossimo titolo della software house sfruttasse tutte le capacità di PS5 è stato anche annunciato che non si andrà oltre l’anno prossimo per poter giocare al nuovo Horizon. Di certo una notizia del genere non ce la si aspettava all’interno di un video generico.

Magari Sony ha voluto rispondere a tutte quelle domande che stavano impazzendo sui social che riguardavano proprio il nuovo sforzo di Guerrilla. In realtà già durante la conferenza di Sony era stato detto che avremmo avuto presto nuove notizie, anche se ci risultava difficile credere che arrivassero cosi presto, anzi era molto più probabile avere magari una nuova conferenza il prossimo mese nella quale venissero confermate delle date insieme magari anche alla data di uscita della console.

Horizon 2 Forbidden West è in realtà uno dei titoli più attesi tra le esclusive Sony, è stato anche uno dei pochi titoli che è stato in grado di farci rimanere a bocca aperta durante la notte dell’11 Giugno, insieme a Ratchet & Clank di Insomniac. Siamo tutti trepidanti di poter mettere le mani sulla nuova console di Sony dopo il reveal, sopratutto dopo le tante discussioni sul suo design. Voi cosa ne pensate del nuovo titolo di Guerrilla, vi ha sorpreso quello che abbiamo visto durante la conferenza o volete vedere ancora più gameplay rispetto a quanto visto lo scorso Giovedì?

Fatecelo sapere con un commento, insieme alle vostre considerazioni su come Sony si sta muovendo verso la nuova generazione di console. Noi non vediamo l’ora di poterla avere tra le nostre mani per raccontarvi tutto quello che c’è da sapere.