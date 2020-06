PS5: “il design è disastroso”, le parole di un noto designer

Sono passati pochi giorni dall’annuncio ufficiale di PS5, la console di nuova generazione di Sony Interactive Entertainment. La macchina da gioco è a dir poco particolar, con uno stile futuristico, in totale controtendenza rispetto a quanto ideato da Microsoft con Xbox Series X. L’aspetto di questo oggetto ha convinto alcuni, ma al tempo stesso ha sollevato molteplici critiche da parte dei videogiocatori. Si tratta ovviamente anche di una questione di gusti, ma come per ogni prodotto deve esserci un giudizio più oggettivo, dato dagli esperti. Proprio a questo riguardo, si è espresso un noto designer attivo su YouTube: Breccia.

Nel video qui sotto potete ascoltare le parole del designer, il quale fin da subito ci informa che a suo parere il design di PS5 è un disastro. L’analisi verte attorno a molteplici punti: ad esempio, parla dei tasti frontali, quelli dedicati all’accensione e all’estrazione del disco: su PS5 i due elementi sono poco chiari, ci spiega, a differenza di Xbox Series X dove il loro scopo è lampante. Parla anche del logo PlayStation, presente sul lato delle console: prima di tutto, viene fatto notare che si trova nel punto meno visibile (indipendentemente dal posizionamento) e inoltre spiega che un logo forato nella scocca è poco elegante. Breccia propone anche una sua versione.

Si parla poi della mancata simmetria della macchina da gioco, accentuata anche dal supporto che, chiaramente, è stato pensato essere usato in entrambe le posizioni (verticale e orizzontale) e deve quindi avere una serie di curve per adattarsi alla forma particolare di PS5. La scocca esterna bianca, inoltre, viene giudicata come poco adatta a un oggetto di alto livello e richiama scelte di design di prodotti come router o ventilatori a torre.

I dubbi di Breccia su PS5 sono relativi anche alle ventole: PS5, a differenza di Xbox Series X, difficilmente monterà un’unica grande ventola, quindi potrebbe essere più rumorosa della diretta concorrente. Ovviamente si dovrà vedere la console dal vivo, da più angolazioni, ma per ora il giudizio di Breccia è chiaro: PS5 non è un buon prodotto.

Diteci, condividete? Oppure secondo voi Sony ha fatto un ottimo lavoro?