Horizon di Guerrilla Games diventa un podcast: ecco a voi GAIA

In attesa di Horizon Forbidden West, in arrivo il 18 febbraio 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5, Guerrilla Games ha deciso di lanciare un’iniziativa decisamente curiosa, volta ovviamente ad espandere la lore del gioco, ma anche per permettere al franchise di esplorare nuovi media. E così è arrivato l’annuncio del podcast ufficiale della serie, che verrà lanciato davvero a brevissimo.

Il podcast della saga di Horizon Forbidden West si chiamerà GAIA e non è ovviamente un nome casuale. Gaia è infatti il nome che viene utilizzato universalmente a livello scientifico e filosofico per identificare il nostro pianeta. Conoscendo le tematiche centrali della saga creata da Guerrilla Games (che ad oggi conta due titoli), ovvero la natura, le macchine e la violenza dell’uomo, la scelta è probabilmente quella più corretta.

“Dal team di Guerrilla Games è in arrivo GAIA Cast, un podcast che vi guiderà nelle profondità del franchise di Horizon“, si legge nell’annuncio ufficiale. La prima stagione si concentrerà solamente sul primo capitolo della serie, anche per ovvi motivi: il secondo capitolo deve infatti ancora debuttare e il rischio spoiler è dietro l’angolo. La prima puntata debutterà il 23 novembre 2021, quindi domani ed esplorerà la protagonista. Il primo podcast infatti si chiama All About Aloy e ci permetterà di avere qualche novità in più sulla protagonista della fortunata serie di videogiochi degli sviluppatori olandesi. Potete dare uno sguardo al teaser grazie al tweet che trovate poco più in basso.

Introducing GAIA Cast! From the team at Guerrilla, GAIA Cast is an upcoming podcast that dives deep into the Horizon universe.

Our first season, focused on Horizon Zero Dawn, debuts this Tuesday, 23 November, with our first episode: All About Aloy. #HorizonGAIACast pic.twitter.com/pA8z0TRcEG — Guerrilla (@Guerrilla) November 22, 2021

Al di là dell’annuncio, almeno per ora, non sono stati divulgati ulteriori dettagli su GAIA Cast. Non sappiamo dunque se le puntate saranno a cadenza settimanale o mensile e soprattutto non ci è dato sapere in anticipo gli argomenti che saranno trattati e in quale ordine. Non ci resta dunque che attendere eventuali annunci ufficiali in merito, anche se la sensazione è che almeno una puntata sarà pubblicata quando Horizon Forbidden West sarà lanciato ufficialmente sul mercato.