Horizon Forbidden West, andiamo alla scoperta delle Macchine

Annunciato ormai da diversi mesi ormai, Horizon Forbidden West, è uno dei giochi e delle esclusive più attese dai possessori di PS4 e PS5. Il seguito dell’IP Guerrilla che ha debuttato solamente nella scorsa generazione ha saputo ammaliare gli appassionati fin dal primo annuncio, con una grafica davvero impressionante ed un combat system rivisitato ma pur sempre ancorato alle meccaniche imparate dai fan con il tempo. Seppur il titolo abbia, a suo modo, diviso il pubblico, c’è da considerare che risulta essere tutt’ora una IP da tenere d’occhio specialmente se giocata sulla nuova console rilasciata ormai quasi un anno fa.

Sul PlayStation Blog, Sony ha voluto rivelare qualche dettaglio in più di Horizon Forbidden West, svelandoci come sopravvivere alle temibili Macchine che governano ormai il ricco mondo di gioco. Sul post si può leggere che alcuni dei terribili nemici presenti in Zero Dawn torneranno, come le Vedette, Macchine somiglianti a piccoli teropodi che di solito sorvegliano mandrie più numerose e possono rilevare la presenza di minacce. La cosa però che salta all’occhio è la conferma che ogni Macchina presente nella mappa reagirà in modo diverso. Ognuna di queste, ad esempio, avrà comportamenti unici e suoni differenti in base alla situazione.

“Con Horizon Forbidden West abbiamo voluto espandere ulteriormente il nostro catalogo di Macchine. Per esempio, il desiderio di creare una Macchina volante leggermente più grossa dello Smeriglio ha portato alla creazione del Solcasole, a cui serviva però un posto e un ruolo nel mondo. Così abbiamo studiato vari rettili volanti e uccelli primitivi per trarre ispirazione, sviluppando l’idea delle ali che accumulano energia solare nelle giornate soleggiate. Questa idea, a sua volta, ha creato un’interessante dinamica di gioco: Quando si ricaricano di energia solare, i Solcasole sono più vulnerabili ma anche più attenti alla presenza di potenziali predatori nei paraggi. Partiamo da questi comportamenti unici e cerchiamo di espanderli sempre di più quando definiamo i ruoli delle Macchine nel mondo di gioco. Vogliamo che tutte le Macchine siano in qualche modo connesse e abbiano una loro importanza, ottenendo così un (eco)sistema armonico, proprio come nel mondo reale.”

Aloy avrà dalla sua una vasta gamma di risorse e tecniche, utili a respingere ogni tipo di attacco rendendo il titolo estremamente dinamico e divertente. Insomma, sembra che Horizon Forbidden West abbia tutte le carte in regola per divenire uno dei titoli più incredibili per i possessori delle console targate Sony, mancano ancora diversi mesi dall’uscita, che ricordiamo essere fissata al 18 febbraio 2022, ma onestamente non vediamo già l’ora di metterci le mani sopra. Cosa ne pensate di questo sequel? Avete apprezzato Horizon Zero Dawn? Fateci sapere la vostra opinione con un commento qui sotto nella sezione dedicata.