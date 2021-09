Horizon Forbidden West, Sony si scusa e cambia politica sull’upgrade

Negli ultimi due giorni Horizon Forbidden West è stato al centro di una polemica piuttosto importante da parte dei giocatori a causa dell’update da PS4 a PS5, che sarebbe stato a pagamento. Una mossa che ha fatto infuriare la community, considerando che giusto l’anno scorso Sony aveva promesso un aggiornamento gratuito. Nel corso della notte il team dirigenziale del colosso giapponese ha però rivisto alcune sue mosse, facendo marcia indietro e spiegando nel dettaglio le nuove decisioni prese.

Come si legge dal lungo post sul PlayStation Blog, aggiornato nella notte italiana, Horizon Forbidden West ora sarà completamente gratuito da aggiornare. L’aggiornamento, che renderà la versione PlayStation 4 identica a quella PlayStation 5, sarà dunque scaricabile gratuitamente. “Mentre la pandemia ha impattato tantissimo sulla finestra di lancio, abbiamo deciso di restare fedeli ai piani originali: i giocatori che acquisteranno il titolo su PlayStation 4 potranno aggiornarlo alla versione PS5 gratuitamente”, le parole di Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment. La marcia indietro è ovviamente dettata dalle critiche ricevute negli ultimi giorni, quando il pubblico si è scagliato contro l’aggiornamento a pagamento.

Archiviato Horizon Forbidden West, Ryan ha poi parlato dei prossimi giochi first party di Sony che sono previsti sia su PS4 che su PS5. Come dichiarato dal dirigente, Gran Turismo 7 e il prossimo God of War avranno invece un aggiornamento a pagamento, dal costo di 10 Dollari. Così come qualsiasi altra esclusiva cross-gen pubblicata da Sony Interactive Entertainment. Una scelta, quest’ultima, che ha scatenato una serie di commenti negativi, soprattutto quando si parla di un confronto con Microsoft, che offre invece aggiornamenti gratuiti grazie alla funzionalità Smart Delivery.

Horizon Forbidden West sarà disponibile a partire dal 18 febbraio 2022. Il gioco sarà disponibile anche in una ricchissima Collector’s Edition, priva però del disco fisico: al suo posto, infatti, ci sarà un codice download.