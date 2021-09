Horizon Forbidden West, passaggio alla versione PS5 limitato nonostante le promesse

La recente apertura dei preordini di Horizon Forbidden West ha certamente fatto piacere a tutti quei giocatori che non vedevano l’ora di assicurare la propria copia del gioco e scoprire tutte le edizioni speciali previste. Lo youtuber YongYea, che da molto tempo riporta molte ingiustizie che avvengono nell’industria del gaming, ha portato alla luce un piccolo dettaglio riguardo le versioni di Horizon Forbidden West, ma che potrebbe rivelarsi un grande problema per molti utenti.

Nello specifico, nella pagina del blog di PlayStation che annuncia l’apertura dei preordini e dove sono presenti tutte le edizioni speciali presenti, presenta la dicitura “i giocatori che desiderano accedere a entrambe le versioni PS4 e PS5 di Horizon Forbidden West, dovranno acquistare le edizioni Digital Deluxe, Collector’s o Regalla. La doppia titolarità non si applica alle edizioni standard e speciali”.

Questo significa che chi acquisterà la l’edizione standard non avrà accesso alla versione PlayStation 5 di Horizon Forbidden West, che sarà invece una feature esclusiva per chi la digital deluxe edition. L’edizione meno costosa costerà ben 80 euro su PS5, mentre sarà di “soltanto” 70 euro su PS4: il problema a questo punto è che i giocatori sulla console di vecchia generazione che vorranno giocare alla versione PlayStation 5 dovranno pagare ben 90 euro.

A peggiorare la situazione c’è il fatto che la Regalla Edition e la Collector’s Edition, le più costose tra quelle offerte, non includono il disco del gioco bensì un codice download per la versione digitale, nonostante includano anche una steelbook fisica. Gli utenti sono a dir poco sconcertati in merito a queste decisioni, ma è la scelta di limitare la versione PlayStation 5 all’acquisto di un’edizione più costosa ad aver fatto adirare molti giocatori.

Dopotutto, Sony stessa aveva promesso in un post nel PlayStation Blog che il passaggio alla versione PlayStation 5 di Horizon Forbidden West sarebbe stato gratuito per tutti gli acquirenti del gioco su PlayStation 4. Ciò che è chiaro è che la compagnia ha deliberatamente scelto di raggirare questa affermazione, precludendo l’aggiornamento generazionale a una versione che costa 20 euro in più a quella standard. La situazione non è affatto piacevole per chi vorrà acquistare il gioco e PlayStation 5, e Sony non ha ancora commentato ufficialmente la decisione. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento e restate connessi sulle nostre pagine per non perdere alcun aggiornamento.