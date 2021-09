God of War Ragnarok, ex dipendente ne rivela la durata

Un ex dipendente di Santa Monica Studio, che ora si occupa principalmente di caricare video sul suo canale YouTube, potrebbe aver svelato in anticipo la durata di God of War Ragnarok. Si tratta di un’informazione particolarmente interessante, soprattutto perché sappiamo ancora poco e nulla sull’opera diretta da Cory Barlog. Secondo David Jaffe, ora youtuber, God of War Ragnarok potrebbe durare fino a 40 ore.

Lo rivela in un video, specificando di aver sentito da una sua fonte molto affidabile che il team di sviluppo punta a far durare il gioco ben 40 ore. Tuttavia, spiega anche che non è sicuro se questa indicazione riguarda il completamento della storia principale o l’ottenimento del trofeo di platino. Naturalmente, per il momento non possiamo dare per certe le informazioni rivelate da Jaffe, dato che non è di certo un insider come molti altri, ma la sua esperienza passata in Santa Monica Studio è senza dubbio un punto a favore per la sua credibilità.

Dopotutto, la possibilità che God of War Ragnarok duri 40 ore non è neanche poi così remota, soprattutto considerate le circa 30 ore necessarie per completare il capitolo del 2018. Inoltre, possiamo credere che il prossimo gioco della serie sarà decisamente più ambizioso del predecessore, soprattutto grazie alle potenzialità tecniche di PlayStation 5. Per il momento, le voci che vogliono God of War Ragnarok presente al PlayStation Showcase tra pochi giorni si fanno sempre più incessanti.

È anche più che lecito che i giocatori stiano aspettando di vedere la prossima avventura di Kratos e Atreus, soprattutto dopo così tanto tempo passato dall’annuncio e in assenza di qualsiasi tipo di novità sullo sviluppo. Tuttavia, non ci resta che attendere nuove informazioni da parte di Sony e Santa Monica Studio che, speriamo, possano giungere direttamente durante la prossima conferenza digitale dedicata ai giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5.